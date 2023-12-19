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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بريطانيا تفرض ضريبة بيئية على واردات الصلب مطلع 2027

الصلب
الصلب

تعتزم المملكة المتحدة فرض ضريبة حدودية على الكربون اعتباراً من عام 2027، تشمل واردات السلع كثيفة الانبعاثات من البلدان التي لديها ضوابط مناخية ضعيفة، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بخطوة مماثلة.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان اليوم إن واردات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت ستخضع للضريبة الجديدة. 

وتعتمد قيمة الضريبة المطبقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة والفرق بين سعر الكربون في المملكة المتحدة وبلد المنشأ.

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت في البيان: "ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون المستوردة من الخارج -مثل الصلب والسيراميك- تتحمل سعراً للكربون مماثلاً لتلك المنتجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى خفض الانبعاثات العالمية".

أضاف: "يجب أن يمنح ذلك الصناعة في المملكة المتحدة الثقة للاستثمار في إزالة الكربون مع انتقال العالم إلى صافي انبعاثات صفرية".

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان عدم مواجهة الشركات المجبرة على الامتثال لقوانين المناخ الصارمة في بريطانيا منافسة غير عادلة من المنتجين في مناطق تنخفض فيها التكاليف. وقد تساعد هذه الخطوة في الحد من تعرض المملكة المتحدة للضريبة الحدودية على الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً عند بيع سلعها في القارة بعد تراجع الأسعار الكبير في بريطانيا.

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