الأهلي يتجه إلى ملعب الجوهرة بجدة لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي يستضيف مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.