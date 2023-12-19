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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحممد موسى ينفعل على الهواء بعد خسارة الأهلي.. واحتفالات في الشوارع بعد فوز الرئيس السيسي.. وتحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

بسبب الانتخابات الرئاسية| أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ حزب الوفد.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، إن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حصل على 1.936.352 صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 4.5% من جملة الأصوات الصحيحة.

وأشار: "النسبة التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ضئيلة جدا لحزب الوفد"، مضيفا: "النسبة تحتاج مراجعة في حزب الوفد لازم حزب الوفد يعود لقيمته ومكانته".


أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة بالرغم من التحديات بالمنطقة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة بعد مرور 55 سفينة من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

وزير العدل الفلسطيني: الموقف الأمريكي يدعم الاحتلال ويؤيد استمرار العدوان
قال الدكتور محمد الشلال، وزير العدل الفلسطيني، إن الموقف الأمريكي يعتبر داعمًا للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق باستمرار العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو وقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

احتفالات في ميدان التحرير بعد فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة
عرضت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، انه هناك احتفالية بميدان التحرير بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.

 

تحالف الأحزاب المصرية: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة
أكد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن نسبة مشاركة  المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن المواطن المصري شعر أن صوته سيكون مؤثر في العملية الإنتخابية.

 


الشتاء على الأبواب.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الساعات المقبلة
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي، من يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن 21 من الشهر الحالي، هو نهاية الخريف وبدء الشتاء.

 


الشارع ماشي عادي|تعليق ناري من أحمد موسى على جولة الرئيس السيسي في القاهرة
علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي بشوارع القاهرة، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تحرك في الشوارع ووجد أعدادا كبيرة في الشوارع تنتظره لتحيته وتقديم التهنئة له"، مضيفا: "الرئيس السيسي أجرى حوارا مع أحد المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة"، لافتا: "الرئيس السيسي وسط الناس في الشوارع بكل بساطة".

 

السفير بسام راضي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأعلى عالميا.. فيديو
قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية الأعلى عالميا.

 

رئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل المتحور الجديد ومدى خطورته
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا،  أن من يشعر بصعوبة في التنفس عليه اللجوء إلى طبيب أمراض صدرية، حيث أن هذا العرض له أسباب مرضية كثيرة، فيجب اللجوء إلى طبيب متخصص.

 

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأهلي اتأخر بهدف من ركلة جزاء، والأهلي قدم ماتش كويس، وقدم أداء كبير وهناك فرص كثيرة ضائعة".
 

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