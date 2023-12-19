عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى صدورها.. ماذا تعرف عن رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز

صدى البلد

في مثل هذا اليوم في عام 1843، نُشرت رواية قصيرة بعنوان "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب تشارلز ديكنز بالتعاون مع الرسام التوضيحي جون ليتش، تدور الرواية حول إبنزر سكروج، رجلٍ بخيلٍ ومُرٍّ، يقوم بزيارته شبح شريكه السابق في العمل جاكوب مارلي وأرواح عيد الميلاد الماضي والحاضر والآتي. تتغير حياة سكروج تمامًا بعد هذه الزيارات، إذ يتحول إلى شخصٍ طيبٍ ولطيفٍ.

تشارلز ديكنز وُلد في عام 1812 في إنجلترا، وتعرّف على الصعوبات والمعاناة منذ صغره. بعد أن تم إلقاء والده في السجن، عمل ديكنز في مصنع وتعرّض لمعاملة سيئة، استلهم ديكنز هذه التجارب الصعبة لكتابة العديد من رواياته التي تنتقد ظروف العمل ومعاملة الأطفال، بما في ذلك سجن المدينين.

في سنوات المراهقة المتأخرة، بدأ ديكنز بنشر قصص قصيرة ومضحكة. في عام 1836، نُشرت مجموعة من هذه القصص تحت عنوان "اسكتشات بقلم Boz"، وحققت شهرة واسعة. في نفس العام، تزوج ديكنز وأنجب تسعة أطفال.

txt

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

txt

اتحاد الناشرين المصريين يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

استخدم ديكنز الرسومات الفكاهية للفنان روبرت سيمور لتوضيح قصصه. أصبحت قصصه المشهورة عن الشخصية الطيبة صمويل بيكويك وأعضاء نادي بيكويك محبوبة للغاية. تم طبع 400 نسخة من الدفعة الأولى، ولكن تم توسيع الطبعة إلى 40,000 نسخة بعد الحلقة الخامسة عشرة. حققت روايات ديكنز شعبية هائلة عندما تم نشرها في شكل كتاب في عام 1837، وأصبح ديكنز من أشهر الكتّاب في ذلك الوقت.

تم استمرار نجاح ديكنز مع رواياته الكبرى مثل "أوليفر تويست" (1838) و"نيكولاس نيكلبي" (1839). في عام 1841، قام بنشر روايتين أخريين وقضى خمسة أشهر في الولايات المتحدة، حيث تم استقباله بحرارة. لم يفقد ديكنز شهرته ككاتب، واستمر في إصدار رواياته الكبرى بشكل تسلإعادة صياغة الموضوع:

في مثل هذا اليوم في عام 1843، تم نشر رواية قصيرة بعنوان "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب تشارلز ديكنز بالتعاون مع الرسام التوضيحي جون ليتش. تحكي الرواية قصة إبنزر سكروج، رجلٍ بخيلٍ وبائس، الذي يتلقى زيارة من شبح شريكه السابق في العمل جاكوب مارلي وأرواح عيد الميلاد الماضي والحاضر والآتي. يتحول سكروج إلى شخصٍ طيّبٍ ولطيفٍ بعد هذه التجارب الخارقة.

تشارلز ديكنز وُلد في عام 1812 في إنجلترا، وتعرض للصعوبات والمحن منذ صغره، عاش ديكنز تجربة صعبة عندما أُلقي والده في السجن، وأُجبر على العمل في مصنع وسط ظروف مؤلمة. استخدم ديكنز هذه التجارب الشخصية في رواياته التي انتقدت ظلم المجتمع وسوء معاملة الأطفال، بما في ذلك روايته عن سجن المدينين.

في سنوات المراهقة المتأخرة، بدأ ديكنز في نشر قصص قصيرة ومضحكة. في عام 1836، نُشرت مجموعة من هذه القصص تحت عنوان "اسكتشات بقلم Boz"، وحققت شهرة واسعة. في نفس العام، تزوج ديكنز وأنجب تسعة أطفال.

استخدم ديكنز الرسومات الكاريكاتورية للفنان روبرت سيمور لتوضيح قصصه. أصبحت قصصه الشهيرة عن شخصية صمويل بيكويك وأعضاء نادي بيكويك محبوبة للغاية. في البداية، طُبعت 400 نسخة من الدفعة الأولى، ولكن مع تزايد الطلب، تم طبع 40,000 نسخة بحلول الحلقة الخامسة عشرة. عندما تم نشر القصص في شكل كتاب في عام 1837، أصبح ديكنز واحدًا من أكثر الكتّاب شعبية في ذلك الوقت.

استمر نجاح ديكنز مع رواياته الكبرى مثل "أوليفر تويست" (1838) و"نيكولاس نيكلبي" (1839). في عام 1841، نشر ديكنز روايتين أخريين وقضى خمسة أشهر في الولايات المتحدة حيث تم استقباله بحرارة. لم يفقد ديكنز شهرته ككاتب، واستمر في إصدار رواياته الكبرى بشكل

تشارلز ديكنز ترنيمة عيد الميلاد اسكتشات نادي بيكويك جون ليتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

ترشيحاتنا

اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

المهندس المعماري عمرو عصام: دراسة المواصلات بشكل عميق تعطينا تصورا لتطور المدينة على مر العصور| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ