في ذكرى صدورها.. ماذا تعرف عن رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز

في مثل هذا اليوم في عام 1843، نُشرت رواية قصيرة بعنوان "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب تشارلز ديكنز بالتعاون مع الرسام التوضيحي جون ليتش، تدور الرواية حول إبنزر سكروج، رجلٍ بخيلٍ ومُرٍّ، يقوم بزيارته شبح شريكه السابق في العمل جاكوب مارلي وأرواح عيد الميلاد الماضي والحاضر والآتي. تتغير حياة سكروج تمامًا بعد هذه الزيارات، إذ يتحول إلى شخصٍ طيبٍ ولطيفٍ.

تشارلز ديكنز وُلد في عام 1812 في إنجلترا، وتعرّف على الصعوبات والمعاناة منذ صغره. بعد أن تم إلقاء والده في السجن، عمل ديكنز في مصنع وتعرّض لمعاملة سيئة، استلهم ديكنز هذه التجارب الصعبة لكتابة العديد من رواياته التي تنتقد ظروف العمل ومعاملة الأطفال، بما في ذلك سجن المدينين.

في سنوات المراهقة المتأخرة، بدأ ديكنز بنشر قصص قصيرة ومضحكة. في عام 1836، نُشرت مجموعة من هذه القصص تحت عنوان "اسكتشات بقلم Boz"، وحققت شهرة واسعة. في نفس العام، تزوج ديكنز وأنجب تسعة أطفال.

استخدم ديكنز الرسومات الفكاهية للفنان روبرت سيمور لتوضيح قصصه. أصبحت قصصه المشهورة عن الشخصية الطيبة صمويل بيكويك وأعضاء نادي بيكويك محبوبة للغاية. تم طبع 400 نسخة من الدفعة الأولى، ولكن تم توسيع الطبعة إلى 40,000 نسخة بعد الحلقة الخامسة عشرة. حققت روايات ديكنز شعبية هائلة عندما تم نشرها في شكل كتاب في عام 1837، وأصبح ديكنز من أشهر الكتّاب في ذلك الوقت.

تم استمرار نجاح ديكنز مع رواياته الكبرى مثل "أوليفر تويست" (1838) و"نيكولاس نيكلبي" (1839). في عام 1841، قام بنشر روايتين أخريين وقضى خمسة أشهر في الولايات المتحدة، حيث تم استقباله بحرارة. لم يفقد ديكنز شهرته ككاتب، واستمر في إصدار رواياته الكبرى بشكل تسلإعادة صياغة الموضوع:

في مثل هذا اليوم في عام 1843، تم نشر رواية قصيرة بعنوان "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب تشارلز ديكنز بالتعاون مع الرسام التوضيحي جون ليتش. تحكي الرواية قصة إبنزر سكروج، رجلٍ بخيلٍ وبائس، الذي يتلقى زيارة من شبح شريكه السابق في العمل جاكوب مارلي وأرواح عيد الميلاد الماضي والحاضر والآتي. يتحول سكروج إلى شخصٍ طيّبٍ ولطيفٍ بعد هذه التجارب الخارقة.

تشارلز ديكنز وُلد في عام 1812 في إنجلترا، وتعرض للصعوبات والمحن منذ صغره، عاش ديكنز تجربة صعبة عندما أُلقي والده في السجن، وأُجبر على العمل في مصنع وسط ظروف مؤلمة. استخدم ديكنز هذه التجارب الشخصية في رواياته التي انتقدت ظلم المجتمع وسوء معاملة الأطفال، بما في ذلك روايته عن سجن المدينين.

في سنوات المراهقة المتأخرة، بدأ ديكنز في نشر قصص قصيرة ومضحكة. في عام 1836، نُشرت مجموعة من هذه القصص تحت عنوان "اسكتشات بقلم Boz"، وحققت شهرة واسعة. في نفس العام، تزوج ديكنز وأنجب تسعة أطفال.

استخدم ديكنز الرسومات الكاريكاتورية للفنان روبرت سيمور لتوضيح قصصه. أصبحت قصصه الشهيرة عن شخصية صمويل بيكويك وأعضاء نادي بيكويك محبوبة للغاية. في البداية، طُبعت 400 نسخة من الدفعة الأولى، ولكن مع تزايد الطلب، تم طبع 40,000 نسخة بحلول الحلقة الخامسة عشرة. عندما تم نشر القصص في شكل كتاب في عام 1837، أصبح ديكنز واحدًا من أكثر الكتّاب شعبية في ذلك الوقت.

استمر نجاح ديكنز مع رواياته الكبرى مثل "أوليفر تويست" (1838) و"نيكولاس نيكلبي" (1839). في عام 1841، نشر ديكنز روايتين أخريين وقضى خمسة أشهر في الولايات المتحدة حيث تم استقباله بحرارة. لم يفقد ديكنز شهرته ككاتب، واستمر في إصدار رواياته الكبرى بشكل