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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تصادم أتوبيس سياحي وتريلا على الصحراوي الشرقي بسوهاج.. لاعب إنجليزي يريد بدء الاحتراف بالدوري المصري.. غارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس سياحي وتريلا على الصحراوي الشرقي بسوهاج

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في تصادم أتوبيس نقل سياحي تابع لإحدى الشركات الشهيرة، وتريلا، على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة سوهاج.

مصرع 86 شخصا في زلزال بقوة 5.9 ريختر شمال غرب الصين

لقي 86 شخصا على الأقلّ مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 ريختر، ضرب شمال غرب الصين ليل الاثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، الثلاثاء.

مفاجأة غير مسبوقة.. لاعب إنجليزي يريد بدء الاحتراف بالدوري المصري

كشف الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني، كواليس احتراف لاعب أجنبي بالدوري المصري.

وقال خلال برنامجه ملعب الشمس: “في مفاجأة غير مسبوقة.. لاعب إنجليزي سنه ٢٢ سنة يريد بدء حياته الاحترافية بالدوري المصري”. 

غارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

شنت القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الثالث لانهيار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

هبطت أسعار الذهب اليوم في بورصة نيويورك بعد قفزة أمس، لتسجل مستويات جديدة، في الوقت الذي تحرك فيه سعر الذهب محليا بشكل طفيف اليوم مقارنة بسعر الأمس.

فعاليات لقطاع المتاحف احتفالا بمرور 142عاما على تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية

يقيم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، عدداً من الفعاليات على مدار اليوم، تتضمن محاضرات علمية يستضيفها متحف الفن لإسلامي والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومعرضا مؤقتا للآثار بمتحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى ورش فنية بمقر المعهد الفرنسي تستهدف طلاب المدارس الفرنسية بالقاهرة.

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