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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب عيار 21 يقترب من 3000 جنيه

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير،  تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-12-2023

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الذهب يواصل الصعود ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم

ارتفاعات بسعر الذهب


وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات وكل يوم هناك سعر جديد.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3291 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2880 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2469 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23000 جنيها.

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