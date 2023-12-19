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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي: نتيجة الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة الشعب

عادل السنهوري
عادل السنهوري

قدم الكاتب الصحفي عادل السنهوري،  التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بالكامل بالفوز بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، ومن تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يترأس تحريرة أحمد حمدي، أن مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية كان مفرح، وأن الكثير كان يقف من أجل التصويت والحصول على حقه الانتخابي.

 ولفت إلي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية، تعبر عن إرادة المصريين، وأن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية كانت كبيرة ووصلت لـ 67 % ، وأن هذه النسبة كانت الأكبر.

وأشار إلي أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية كانت من جميع طوائف المجتمع بالكامل، والنتيجة عبرت عن إرادة الشعب، وأن العملية الانتخابية كانت تسير بكل شفافية.

وأوضح أن نسبة التصويت تؤكد ثقة المصريين في الرئيس، وثقة في المشروعات التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة.

 

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