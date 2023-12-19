نهاد سمير: نسبة مشاركة المصريين بالانتخابات كانت مفرحة

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن هناك حالة من السعادة سادت لدي الجميع بعد الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن المصريين شاركوا في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة غير مسبوقة.

ولفتت إلي أن الناخب المصري، شرف المصريين في كل مكان، مقدمة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفوز بالنتيجة الكبيرة.

وأشارت إلي أن نسبة مشاركة المصريين كانت كبيرة، وأن الرئيس السيسي، حصد أصوات تعبر عن حب المصريين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، عقدت أمس مؤتمرًا صحفيًا وأعلنت خلاله نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بالأرقام.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، على إجمالي أصوات بلغت 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم على إجمالي أصوات مليون و 986 ألف، و352 صوتًا، بنسبة 4.5 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، على مليون 776 ألف 952 صوتًا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات.

وحصل المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة بنسبة تصويت 822 ألف و606 صوتًا بنسبة 1.9%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.