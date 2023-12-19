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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو بارد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19/12/2023

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 قدمت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-12-2023.

وقالت الإعلامية داليا أيمن، إن الأجواء بها  شبورة مائية تكون كثيفة على بعض الطرق السريعة، ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وجاءت  درجات الحرارة كالتالي:

محافظة القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14، والعظمى 22.

محافظة الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 21.

محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 23.

محافظة الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16، والعظمى 25.

محافظة المنيا: درجة الحرارة الصغرى 11 ، والعظمى 23.

محافظة سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12، ، والعظمى 25.

محافظة أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15، والعظمى 27.
 

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