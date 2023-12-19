عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يدعو للاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي

وليد جاب الله
وليد جاب الله

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل لتحديد السياسات النقدية في الفترة المقبلة هو اجتماع فعل وليس رد فعل، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لهذا الاجتماع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، ومن تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي: "يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة وألا يكون مجرد اجتماع لمجلس ادارة البنك المركزي فقط"، لأن البنك المركزي يجب أن يكون صانعا للسياسات وليس رد فعل.

سيناريوهات متوقعة أمام لجنة السياسات النقدية

وأشار الدكتور وليد جاب الله إلى أنه يجب على البنك المركزي الاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن السيناريو الأول المتوقع للاجتماع رفع أسعار الفائدة لمنافسة الأسواق الناشئة، أو تخفيضها باعتبار أن أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية نجحت في امتصاص التضخم بصورة نسبية وحدث تراجع في آخر شهرين.

وتابع أن السيناريو الثالث هو تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم أوعية ادخارية مرتفعة الفائدة لامتصاص شهادات الـ 25 %، لأن حوالي 500 مليار جنيه سيتم تسليمهم خلال الأسابيع المقبلة لأصحاب الشهادات، لأنه من المهم تشجيع المصريين على استمرار الودائع وعدم خروج هذه السيولة من الجهاز المصرفي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

جبالي: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست وعي شعب مصر العظيم

قوات الاحتلال تشن هجوما بالمدفعية والمسيرات على مختلف المدن اللبنانية

جبالي للرئيس السيسي: أعانكم الله على المسئولية ووفقكم لما فيه الخير لأبناء مصر

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

أفضل 30 دعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر لسعة الرزق والفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ