خبير اقتصادي يدعو للاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل لتحديد السياسات النقدية في الفترة المقبلة هو اجتماع فعل وليس رد فعل، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لهذا الاجتماع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، ومن تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي: "يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة وألا يكون مجرد اجتماع لمجلس ادارة البنك المركزي فقط"، لأن البنك المركزي يجب أن يكون صانعا للسياسات وليس رد فعل.

سيناريوهات متوقعة أمام لجنة السياسات النقدية

وأشار الدكتور وليد جاب الله إلى أنه يجب على البنك المركزي الاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن السيناريو الأول المتوقع للاجتماع رفع أسعار الفائدة لمنافسة الأسواق الناشئة، أو تخفيضها باعتبار أن أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية نجحت في امتصاص التضخم بصورة نسبية وحدث تراجع في آخر شهرين.

وتابع أن السيناريو الثالث هو تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم أوعية ادخارية مرتفعة الفائدة لامتصاص شهادات الـ 25 %، لأن حوالي 500 مليار جنيه سيتم تسليمهم خلال الأسابيع المقبلة لأصحاب الشهادات، لأنه من المهم تشجيع المصريين على استمرار الودائع وعدم خروج هذه السيولة من الجهاز المصرفي.

