فصائل فلسطينية: قصفنا حشودا للاحتلال شرق خان يونس بالصواريخ

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلا يفيد بأن فصائل فلسطينية قالت: “قصفنا حشودا للاحتلال شرق خان يونس بالصواريخ”.

في السياق نفسه، عبرت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها مما يحدث في غزة، معتبرة أن العدوان فاق كل الحدود، وفق وسائل إعلام متفرقة.

وقالت المنظمة إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن غزة تعد أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم.

وصباح اليوم، وصل عدد من الشهداء إلى مستشفى النجار جراء استهداف الاحتلال منزلاً بمخيم بشيت وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير بسقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بلوك 2 بمخيم جباليا.

بينما أكد الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 97 بعد استشهاد الصحفي عادل زعرب في قصف برفح.

يأتي ذلك فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع، وإن 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و64% من سكان قطاع غزة يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.