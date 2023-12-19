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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال لقائه وزير دفاع اليونان.. السيسي يشدد على حماية أهالي غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وتم استعراض الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضحت القناة ، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية حماية أهالي قطاع غزة من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانون منه، وأكد على استمرار مصر حكومة وشعبا في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة .


وتابعت القناة، أن الرئيس السيسي ووزير دفاع اليونان يتفقان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قطاع غزة. 

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