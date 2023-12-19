إكسترا نيوز: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية طاحنة»، حيث يشهد القطاع أزمة إنسانية مع القصف الإسرائيلي المتواصل لكل مكان في قطاع غزة.

وذكر التقرير، أن الأزمة تتمثل في انهيار مقومات الحياة وكارثة إنسانية غير مسبوقة وسط دعوات لمنظمات غير حكومية دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأكد المدير العام لمنظمة أطباء العالم، أن الوضع الحالي في غزة يعد الأسوأ مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مناطق غزة مكتظة بالسكان وتم قصفها بشكل متواصل من الاحتلال.

من جهتها، أعلنت منظمة الطوارئ الدولية أن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني بسبب تعرضهم للقصف والجوع كسائر سكان القطاع، واتهمت منظمات حقوقية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلوب تجويع المدنيين كأداة حرب.

منظمة أطباء بلا حدود وصفت المستشفيات المكتظة بأنها وضع ميؤوس منه، وأن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة من الأطفال دون الثانية عشرة ونصفهم أقل من 18 عاما وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.

