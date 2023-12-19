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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دايكي بوتسيل: ألمانيا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في 2023

ألمانيا تقدم المزيد
ألمانيا تقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة

وصلت اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر إلى مصر طائرة مساعدات أخرى قادمة من ألمانيا محملة بإمدادات الاغاثة الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

ألمانيا تقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة

وتشمل الشحنة الإنسانية التي يبلغ وزنها ٢٠ طناً ١٢٠ خيمة كبيرة لمساعدة أهالي غزة الذين فقدوا المأوى حالياً.

وتوجهت المبعوث الألماني الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسيل، والسفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان إلى شمال سيناء لتنسيق وصول وتفريغ طائرة المساعدات الألمانية لدى وصولها مطار العريش.

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وتم تسليم إمدادات الإغاثة إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بتنظيم النقل إلى قطاع غزة، ليتم إدارة إمدادات الإغاثة من قبل موظفي منظمة الإغاثة "المجلس النرويجي للاجئين".

ألمانيا تقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة

أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية

وأوضحت دايكي بوتسيل أن ألمانيا تقف إلى جانب الجرحى والأشخاص الذين يعانون من تبعات الصدمة والذين ليس لديهم مأوى، ولهذا السبب قمنا بزيادة مساعداتنا الإنسانية الضرورية للحياة للأراضي الفلسطينية إلى أكثر من الضعف وذلك في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى ٢٠٢,٥ مليون يورو".

وأشارت المبعوث الخاص بوتسيل إلى أنه "في ١٥ ديسمبر الحالي أصبحت ألمانيا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في عام ٢٠٢٣".

ألمانيا تقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة

 

يشار إلى أنه وصلت بالفعل إلى القاهرة يوم السبت الماضي طائرة خاصة تابعة لـ سلاح الجو الألماني: محملة بمستلزمات طبية، بما في ذلك معدات طبية عالية الجودة لمعالجة المرضى من غزة في مصر. سيتبع ذلك المزيد من الرحلات الجوية.

وتقدم ألمانيا مساهمة كبيرة في رحلات المساعدات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، والتي ستوفر مواد مثل أسرة المخيمات والأغطية وفلاتر المياه.

ألمانيا تقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة

وفي خلال رحلتهما إلى شمال سيناء تبادلت المبعوث الألماني الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط والأدنى، دايكي بوتسيل والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان وجهات النظر مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة حول جهود الإغاثة الجارية في الأزمة الحالية، إضافة إلى ذلك قامت المبعوث الخاص بوتسيل والسفير هارتمان بزيارة معبر رفح الحدودي للحصول على انطباع شخصي عن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك قاما بزيارة المستشفيات في شمال سيناء حيث يعالج الناس من غزة.

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