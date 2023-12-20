أخبار التوك شو| مفاجآت حول أسعار البصل وقانون التصالح الجديد.. وهذه تفاصيل انتهاء مفاوضات سد النهضة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

رئيس مجلس النواب الليبي: مصر لم تتخل عن بلادنا في أزماتها.. فيديو

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الشعب الليبي والمصري يجمعهم نسيج واحد يربطهم الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية فضلا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك.

الزراعة تفجر مفاجأة: محتكرو البصل اشتروا الكيلو بـ 3 جنيهات

كشف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة عن أزمة البصل، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نتنج جميع أنواع البصل.

عبد السند يمامة: الرئيس السيسي حجز مقعده في التاريخ

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي حجز مقعده في التاريخ عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو وموقفه من الإرهاب واستقرار الدولة وانحيازه للشعب المصري، وتحدث عن رغبته في تعديل الدستور ووضع الرئيس السيسي باعتباره أحد زعماء مصر.

50 جنيهًا.. محلية النواب تفجر مفاجأة غير متوقعة عن قانون التصالح الجديد

كشف النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

7 آلاف جنيه في الطن.. أحمد موسى يزف بشرى عن سعر البصل

زفَّ الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة بشأن سعر البصل في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار البصل انخفضت لأكثر من 7 ألف جنيه في الطن الواحد، والانخفاض مستمر الأيام المقبلة.

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعاملت مع ملف سد النهضة في المفاوضات بأسلوب المراوغة.

الخارجية الأمريكية: يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة في غزة بهذه الحالة

أكدت الخارجية الأمريكية، انه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقع على العقد.. محمد فاروق يكشف تطوراً عاجلاً بشأن انتقال فتوح للأهلي

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، ومفاوضاته مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، خاصة في ضوء أزمة اللاعب الشهيرة مع الفارس الأبيض والتي على إثرها تم تغريم اللاعب وإبعاده عن المشاركة في المباريات طيلة الفترة الماضية.

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتوافقان على رفض نزوح الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بسامح شكري وزير الخارجية عن تطلع بلاده للعمل المشترك والوثيق بين القاهرة وواشنطن خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.