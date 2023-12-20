عالم أزهري يوضح صحة دعاء منتشر يحل مشاكلك ويحقق مطلبك

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن أحد الأصدقاء أرسل له حديث يسأله عن درجته وحكم هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟.

وينص الحديث على أن تقرأه مرة واحدة يحل مشاكلك كيف ما كانت وأينما وجدت ويعطيك ربي ماطلبت ولو لمرة واحدة في عمرك وهو دعاء مبارك عظيم الشأن قيل أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يامحمد : السلام يقرئك السلام ويخصك بوقد أوهبك هذا الدعاء. يامحمد: مامن عبد يدعو به وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار وبوزن السموات والأرض إلا غفر الله تعالى ذلك كله له.

يامحمد: هذا الدعاء مكتوب حول العرش، ومكتوب على حيطان الجنة وأبوابها، وجميع من فيها أنا يامحمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء، وأصعد به وبهذا الدعاء نفتح أبواب الجنة يوم القيامة وما من ملك مقرب إلا تقرب إلى ربه ببركته.

يامحمد: من قرأ هذا الدعاء تكون يدك في يده يوم القيامة ومن قرأ هذا الدعاء يكون وجهه كالقمر ليلة البدر عند تمامه والخلق في عرسات يوم القيامة ينظرون إليه كأنه نبي من الأنبياء.

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضى عنه: كلما أشرع في الجهاد اقرأ هذا الدعاء وكان الله ينصرني على الكفار ببركة هذا الدعاء. ومن قرأ هذا الدعاء وهو مريض شفاه الله أوكان فقيرآ أغناه الله أوكان به هم وغم زال عنه ومن كان عليه دين خلص منه وإن كان في سجن وأكثر من قرائته خلصه الله وكان له حرز من شر الشيطان وجور السلطان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (قال لي جبريل: يامحمد من قرأ هذا الدعاء بإخلاص قلب ونيه على جبل لزال من موضعه أوقبر لايعذب الله ذاك الميت بقبره ولوكانت ذنوبه بالغة مابلغت لأن فيه اسم الله وكل من تعلم هذا الدعاء وعلمه لمؤمنين يكون له أجر عظيم عندالله وتكون روحه مع أرواح الشهداء ولايموت حتى يرى ما أعده الله من النعيم المقيم .

والدعاء هو .. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شي قدير لا إله إلا الله إقرارآ بربويته سبحان الله خصوصآ لعظمته اللهم يانور السماوات والأرض ياعماد السماوات والأرض ياجبار السماوات والأرض ياديان السماوات والأرض ياوارث السماوات والأرض يامالك السماوات والأرض ياعظيم السماوات والأرض ياعالم السماوات والأرض ياقيوم السماوات والأرض يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك ياأرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعه آتيه لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي لايرجى إلا فضله الله أكبر ليس كمثله شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركه تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فإقبل توبتي وأرحم ضعف قوتي وأغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبآ وإلى كل خير سبيلآ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسطا لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وانت على كل شي قدير اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتمنع عني مواهبك لسوء ماعندي ولاتجازني بقبيح عملي ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك ياأرحم الراحمين اللهم لاتحرمني وأنا أدعوك ولاتخيبني وأنا أرجوك اللهم إني أسألك يافارج الهم ياكاشف الغم يامجيب دعوة المضطر يارحمن الدنيا يارحيم الأخرة إرحمني برحمتك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله الا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها يارب العالمين اللهم أني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقر الذليل لاتجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفآ رحيما ياحي ياقيوم.

ليرد الدكتور مختار مرزوق، قائلا:"دفاعا عن السنة المشرفة هذا ليس بحديث وعلامات الوضع لائحة عليه ومن أراد أن ييسر الله تعالى له حل مشاكله فليراجع دعاء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها.