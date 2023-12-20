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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ضيعت كل الفرص.. الكرملين يعلق على خطة السلام المقترحة من كييف

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أساس حاليا لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؛ معتبرا أن خطة السلام المقترحة من كييف سخيفة لأنها استبعدت روسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر حقا أن موضوع المفاوضات لا أساس له في الوقت الحالي".

وتابع بيسكوف إن "بريطانيا ضيعت فرص التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2022 من خلال الضغط على كييف لرفض مشروع صفقة بعد فترة وجيزة من إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف: "بعد ذلك، لم تكن هناك شروط مسبقة للمفاوضات - وكان هناك عدد أقل من الشروط المسبقة بعد أن حظرت أوكرانيا قانونا لعقد أي مفاوضات مع الجانب الروسي".

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما في أكتوبر 2022 يعلن رسميا أن احتمال إجراء أي محادثات أوكرانية مع بوتين "مستحيل" بعد أن أعلنت روسيا أنها ضمت أربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا.

واعتبر بيسكوف أن خطة زيلينسكي للسلام، المعروفة باسم "صيغة السلام" الخاصة به، كانت معيبة لأنه قال إنها سعت إلى إيجاد السلام دون مشاركة روسيا. قال بيسكوف: "على أقل تقدير، هذا إجراء سخيف".

وتدعو خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط إلى انسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية واستعادة حدود دولة أوكرانيا مع روسيا.

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