حصاد 2023.. أزمات النجوم بين تراشق بالألفاظ وضرب وخناقات| محمود حميدة وبيومى فؤاد أبطال العام

شهد عام 2023 عددا من الخلافات والأزمات بين الفنانين بعضها انتهى بشكل ودى والبعض الآخر لم تحل أزمتهم حتى الآن ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الأزمات التى جمعت بين الفنانين.

محمود حميدة وبيومى فؤاد

كان الفنان محمود حميدة حديث الأيام الماضية بسبب اشتراكه فى أزمتين الأولى مع بيومى فؤاد الذى كشف بعض التفاصيل عن فيلم “مطرح مطروح” والذى كان من المقرر أن يقوم ببطولته خاصة أن الفيلم من فكرته أيضا وهو الأمر الذى رآه بيومى فؤاد مجهوده والذى سلب منه بعد أن قررت الشركة المنتجة أن تستبعده وتستعين بالفنان محمود حميدة.

وخرج محمود حميدة عن صمته مؤكدا عدم معرفته بحقيقة مشاركته فى فيلم “مطرح مطروح” بديلا عن الفنان بيومى فؤاد مؤكده انه لم يكن على علم بهذا الأمر، وذلك بعد أن صرح الأخير أن الفيلم كان من بطولته وفكرته أيضا، ولكن تم استبعاده واستبدله بمحمود حميدة.

وأضاف محمود حميدة فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي : لم اكن على علم بمشاركة بيومى فؤاد فى العمل قبل أن أشارك فيه ولو فى هذه الحالة كنت اعتذرت عن العمل تماما وقد اخفى المخرج وائل احسان عنى هذا الامر أيضا على الرغم من معرفته به فى منتصف تصوير العمل.

وأوضح محمود حميدة : أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس أنا في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي، وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن أنا عمري في حياتي ما عملت كده، أنا كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس أنت هتعمله أسالهم فاروق عرف، يقولوا اه، اقولهم كلموه".

محمود حميدة ومحمد رمضان

كما علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

وقال في تصريحات خاصة: “أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومى عمر هاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة”.

وكانت انتقدت ابنة الفنان محمود حميدة صناع فيلم هارلي، بسبب تواجد اسم والدها على تتر العمل في مكان غير المتفق عليه في العقد بينهم.

وكتبت إيمان حميدة منشورا لها عبر فيسبوك، شرحت فيه أزمتها مع صناع فيلم هارلي بسبب وضع اسم والدها على تتر العمل، بشكل لا يليق به.

وقالت إيمان محمود حميدة: "احترام الغير يأتى من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم إحترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التى هى شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين".

وفاء مكى وميار الببلاوى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها ، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم كبير ، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن .

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها “ الببلاوي ” ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

لقاء سويدان وميدو عادل

تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل مؤشرات البحث فى جوجل فى الساعات القليلة الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بإحالة كل منهما إلى مجلس التأديب، بعد أن كان أحدث فصول الأزمة التي وقعت فى 23 سبتمبر، في آخر ليالي عرض مسرحية سيد درويش، حيث نشب بينهما خلاف حاد وقامت لقاء سويدان بصفع ميدو عادل على وجه فى كواليس الأزمة.

لوسى وأبطال مسرحية الحفيد

كماتصدرت منذ فترة أزمة الفنانة لوسي وأحد أبطال مسرحية الحفيد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ما تداول عن ضربها وشتمها للفنانيين على خشبة العرض المسرحي«الحفيد» بواسطة أفراد الفرقة، ولكن الفنانة لوسي قد نفت على كل ما يتردد من اتهامات الفنانة ندى عفيفي لها بأنها ضربتها على المسرح أمام الجمهور"».

وأوضحت لوسي الأمر فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: «إللي بيقول أنا ضربته، المسرح مليان كاميرات، كل يوم المسرحية بتتصور، والمسئول عن المسرح بيقدم تقرير كل يوم».

وأشارت ، قائلة: أنها توقفت عن المسرح بعد 44 ليلة عرض لمسرحية الحفيد بسبب التجاوزات والإهانات التي تعرضت لها، وتقدمت بشكوى رسمية لوزارة الثقافة .

وتابعت لوسي ، معلقة :«فيه مشهد بيقولي إنتي خاينة، والدراما بتقول بأضربه بالقلم، وكنت حريصة لدرجة صباعي اتكسر، واتجبس، وطلعت بيه متجبس شهر على خشبة المسرح، والمشهد التاني بنوتة عاملة بنتي، بتقول كلام ميصحش في النص، فبقولها من ورايا وبأضربها بالقلم»، مؤكدة أن الضرب في سياق الدراما المكتوبة.

محمد سلام وبيومى فؤاد

بينما كانت أزمة محمد سلام وبيومى فؤاد الأكثر جدلا داخل الوسط الفنى فى عام 2023 حيث هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

أكد الفنان محمد سلام في تصريح خاص لصدى البلد انه لم يرى فيديو الفنان بيومي فؤاد سوى اليوم .

وقال محمد سلام :" معنديش رد على الكلام اللي اتقال .. ولا افضل التعليق على ذلك ".

على الحجار ومدحت صالح

أما أزمة على الحجار ومدحت صالح تصاعدت بقوة فى يونيو الماضى

عقب إعلان دار الأوبرا المصرية عن مشروع «الأساتذة ومدحت صالح»، الذي يهدف لإعادة إحياء أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

وأثيرت أزمة فنية كبيرة بين الثنائي علي الحجار ومدحت صالح، بالتزامن مع تحضير كل منهما لمشروع غنائي حول إحياء التراث الموسيقي، إذ زعم الأول أنه جرى الاستحواذ على فكرته التي يعمل عليها منذ عام 2002، مُهددًا باللجوء إلى القضاء، حال تطور الخلاف.

عمرو مصطفى ورامى صبرى

أما خلاف عمرو مصطفى ورامى صبرى كان حول أغنية قصة ويمكن خير، وقام عمرو مطصفى بحذف الأغنية لرامى صبرى من موقع يوتيوب، وبدأت حرب التصريحات المتبادلة بينهما بشأن سرقة ألحان الأغاني، وانتهت الأزمة بين الثنائي بالصلح.

أزمات النجوم فى 2023

أزمات النجوم فى 2023

أزمات النجوم فى 2023

أزمات النجوم فى 2023