محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بـ عيد الميلاد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالها الأب بندليمون راعى الكنيسة، ومرافقها في الزيارة اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

واستهلت " المحافظ " زيارتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعية الله أن يعيد هذه المناسبات المجيدة على مصر بدوام الخير والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها بروح المحبة والألفة بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية، وأيضًا الوطنية، التى ظهرت بالانتخابات الرئاسية المنعقدة مؤخرًا، حيث أظهر المصريين مدى ترابطهم وتكاتفهم ووقوفهم خلف قيادتهم لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة وتاريخية فيما بينهم منذ العصور القديمة ، كما أنهم يتمتعون بروح وطنية تعكس مدى محبتهم لوطنهم، ودعت الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء.

من جانبه، أعرب الأب بندليمون عن امتنانه بزيارة الدكتورة منال عوض للكنيسة للمشاركة فى الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن دمياط شهدت نهضة حضارية كبيرة تحت قيادتها، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على هذه الجهود.