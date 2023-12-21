اجتماع «المركزي المصري» اليوم.. أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك |تفاصيل

يترقب ملايين المصريين، اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة، والذي يعد ثامن اجتماعات العام وآخرها في 2023.

يذكر أن البنك المركزي، قد رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس.

فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.

سعر الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 2 نوفمبر 2023 ، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 19.75%.

أعلى شهادات الادخار حاليًا

يتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا، والتي جاءت كالآتي:

1- شهادة البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي لعملائه من القطاع المصرفي شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، بحد أدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

وحسب الموقع الرسمي للبنك، يكون معدل العائد ثابتًا خلال السنة الأولى ويبلغ 23% سنويًا، على أن يكون متغير في السنة الثانية والثالثة، ليساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

2- شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3- شهادة بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

4- شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

5- شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.