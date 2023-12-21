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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اجتماع «المركزي المصري» اليوم.. أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك |تفاصيل

شهادات ادخار
شهادات ادخار

يترقب ملايين المصريين، اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة، والذي يعد ثامن اجتماعات العام وآخرها في 2023.

يذكر أن البنك المركزي، قد رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس.

فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.

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سعر الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 2 نوفمبر 2023 ، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 19.75%.

أعلى شهادات الادخار حاليًا

يتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا، والتي جاءت كالآتي: 

1- شهادة البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي لعملائه من القطاع المصرفي شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، بحد أدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

وحسب الموقع الرسمي للبنك، يكون معدل العائد ثابتًا خلال السنة الأولى ويبلغ 23% سنويًا، على أن يكون متغير في السنة الثانية والثالثة، ليساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

2- شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3- شهادة بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

4- شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

5- شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

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