البنك المركزي: ارتفاع ودائع العملاء في البنوك خلال أغسطس لـ9.72 تريليون جنيه

ارتفعت ودائع عملاء الجهاز المصرفي مع نهاية أغسطس الماضي إلى 9.72 تريليون جنيه مقابل 9.62 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بنحو 9.5 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الودائع الخاصة بالحكومة وصلت لنحو 2.175 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بنحو 2.16 تريليون جنيه في يونيو السابق له.



تضمنت تلك الودائع بالعملة المحلية والتي بلغت 1.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل ما يقارب 2 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في يونيو 2023.



ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية لنحو 299.44 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 301.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ301.63 مليار جنيه في يونيو 2023.



كما وصلت الودائع غير الحكومية إلي 7.54 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 7.43 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقارنة بـ 7.31 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وجاءت تلك الودائع والتي من بينها بالعملة المحلية نحو 6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.82 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام مقابل 7.31 تريليون جنيه في يونيو 2023.