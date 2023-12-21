عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مقومات نجاح المرشد السياحي.. ندوة بكلية الفنادق في جامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان


عقدت وكالة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "مقومات نجاح المرشد السياحي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

txt

جامعة حلوان تنظم اللقاء الثالث لبطولة الثقافة الرياضية

txt

جامعة حلوان تنظم ندوة عن أسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية

txt

حصاد عام 2023.. مستشار وزير التعليم العالي: 31 ألف نشاط طلابي بالجامعات المصرية

txt

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

txt

جامعة حلوان: نحرص على مشاركة الطلاب بالأنشطة التوعوية تحقيقا للتنمية

txt

جامعة حلوان : تطوير منظومة البحث لخدمة الدولة .. وقنديل : خطة لإنشاء مجلس علماء خاص

txt

رئيس جامعة حلوان: نعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب

txt

جامعة حلوان: نعمل على رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وحلها

txt

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر "الأمن السيبراني" |صور

txt

قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة حلوان ينظم معرضًا خيريًا للملابس بأسعار رمزية

وهدفت الندوة إلى تزويد طلبة قسم الإرشاد السياحي بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح المرشد السياحي، حيث ناقشت طبيعة عمل المرشد وكيفية تنمية مهاراته والتحديات التي تواجهه.

وقدمت الأستاذة سارة عبد المنعم، المرشدة السياحية، محاضرة قيّمة في الندوة التي حضرها 70 طالبًا وطالبة من القسم، وشهدت تفاعلاً كبيراً وتبادلاً للأسئلة والآراء.

وقامت الدكتورة دعاء قنديل، أستاذ الإرشاد السياحي بالكلية، بتنسيق فعاليات الندوة الناجحة.

ندوة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

IMG-20231221-WA0001
IMG-20231221-WA0001
IMG-20231221-WA0002
IMG-20231221-WA0002
IMG-20231221-WA0003
IMG-20231221-WA0003
IMG-20231221-WA0000
IMG-20231221-WA0000
الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتورة سهى عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم اللقاء الثالث لبطولة الثقافة الرياضية

جامعة حلوان تنظم ندوة عن أسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية

حصاد عام 2023.. مستشار وزير التعليم العالي: 31 ألف نشاط طلابي بالجامعات المصرية

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان: نحرص على مشاركة الطلاب بالأنشطة التوعوية تحقيقا للتنمية

جامعة حلوان : تطوير منظومة البحث لخدمة الدولة .. وقنديل : خطة لإنشاء مجلس علماء خاص

رئيس جامعة حلوان: نعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب

جامعة حلوان: نعمل على رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وحلها

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الآخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ