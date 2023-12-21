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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقابة القراء تعلن زيادة المعاشات ومنح الأمراض المزمنة ومصاريف الجنازة |تفاصيل

الشيخ محمد حشاد شيخ
الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية

أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء قررت فى جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة خمسين جنيها. ليصبح مايتقضاه صاحب المعاش ٩٥٠ جنيها كل ثلاثة أشهر بدلا من ٩٠٠جنيها..

وأضاف الشيخ محمد حشاد وقرر المجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه. وصرف ٢٠٠٠جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.

واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء خمسين جنيها ليصبح ٢٠٠ج بدلا من ١٥٠ج.

أصحاب المعاشات زيادة المعاشات نقابة القراء

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