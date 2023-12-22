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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البصل والسكر.. التموين تعلن الموعد النهائي لحل الأزمة بالأسواق

صدى البلد

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة والصناعة، اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل، حتى 30 مارس المقبل، وهناك حملات تتم على جميع مفارش البصل.

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الكيلو هينزل لـ 5 جنيه│ “الزراعة” تكشف موعد انخفاض أسعار البصل.. تغيرات كبيرة الفترة المقبلة

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انفراجة كبيرة بالسكر.. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين


وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي كميات بصل يتم ضبطها يتم طرحها في المجمعات، وأن البصل بهذا السعر انخفض بنسبة كبيرة.


وأوضح أن سعر كيلو البصل في المجمعات الاستهلاكية وصل لـ 20 جنيه، وأن منافذ وزارة الزراعة، تقوم بضخ كميات كبير بنفس السعر، وأنه بضخ هذه الكميات سيكون هناك توازن في الأسواق.

 

السكر والبصل


وأشار إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، من البصل، وأنه بفرض الرقابة سيكون هناك ضبط أسعار السكر والبصل، بعد حدوث مشكلات في الأسواق.


وتابع أن الفترة المقبلة بنسبة كبيرة سيكون هناك قانون بتجريم من يقوم بـ احتكار أي سلعة، وأنه من 15 يناير 2024، ستكون أزمة السكر في الماضي، وأن أزمة البصل أيضًا في طريقها للانتهاء.


 

التموين وزارة التموين البصل التجارة البصل والسكر السكر

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