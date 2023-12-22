أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فيما يلي:
شعبة الذهب تصدم المواطنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو
شهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار وكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، والجميع يسأل هل الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، أم سترتفع.
يكسر حاجز الـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الذهب…قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
البصل بـ 25 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 22-12- 2023.
تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو البداية الرسمية لـ فصل الشتاء، موضحة أن البلاد اليوم تتأثر بـ عواصف رملية وترابية.
3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة
الت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري.
خبير في الشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال يمارس جريمة القتـل والإفناء للفلسطينيين
أكد الدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هي سياسة مبرمجة وممنهجة، فالفكرة الصهيونية والعقلية الصهيونية هدفها الاساسي من اليوم الأول هو تهجير قسري في قطاع غزة إلى الحدود المصرية ولكن هذا المخطط قوبل برفض عربي واقليمي وفلسطيني، ورفض مصري واضح للإسرائيليين والأمريكيين ، فمصر لن تسمح بالتهجير القسري من قطاع غزة.
البصل والسكر.. التموين تعلن الموعد النهائي لحل الأزمة بالأسواق
أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة والصناعة، اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل، حتى 30 مارس المقبل، وهناك حملات تتم على جميع مفارش البصل.
معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي
أكد المعلق الرياضي، أحمد الطيب، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لم يقدم المطلوب، وأن لديه الكثير والكثير من المهارات، وجماهير الأهلي تنتظر الأفضل في المباريات المقبلة.
أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة
الشتاء يجتاح بقوة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: نشاط بالرياح وبرودة شديدة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.