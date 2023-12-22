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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

خالد الغندور
خالد الغندور

هنأ خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، النادي الأهلي بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية.

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي»

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “مبروك يا أهلاوية.. الأهلي فريق كبير قدم مستوى رائعا وأداء متميز طوال البطولة وشرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية، وكولر والشناوي وياسر إبراهيم نجوم البطولة، وكوكا اكتشاف، ورسالة للمهندس عدلي القيعي.. هل تأثر الفريق الياباني منتظر ردك؟”.

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف  مقابل هدفين علي  أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62  والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

خالد الغندور برونزية كأس العالم للأندية برونزية كأس العالم للاندية الأهلى

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