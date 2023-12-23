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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

صدى البلد

ساهمت مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، التى بدأت 15 أكتوبر الماضى فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع، وخلال الشهر الماضى شهدت الأسعار ثباتا ملحوظا وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  62 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 73 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  110. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 160 ل 180 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.
وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

ومن جانبه ،  قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف .

 

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن هناك جهودا حكومية لخفض أسعار السلع بشكل عام، لافتًا إلى أن الكثير من مربي الدواجن خرجت من منظومة إنتاج الدواجن مما قل الطلب على الأعلاف وبالتالى انخفض سعره بسبب زيادة المعروض،  هذا بخلاف أننا فى نهاية موسم الذرة المحلية مما يؤدى إلي كثرة المعروض أيضًا. 

 

انخفاض ملحوظ 

 

وأوضح " نقيب الفلاحين " أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية ، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري .

أسعار الأعلاف


ويصل سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13800 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12400 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14600 جنيه، والذرة التركي 12400 جنيه
 

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انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق


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