بزيادة 30 ألف جنيه .. أسعار بيستون B70 موديل 2024

شهدت السيارة بيستون B70 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة، قدرها 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة والتي تتوافر داخل السوق المصري، وبعد الزيادة الجديدة اصبح سعر السيارة الرسمي يبدأ من مليون و145 ألف جنيه حتى مليون و275 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2024 واسعارها الجديدة في مصر

بيستون B70 موديل 2024

موصفات وتجهيزات السيارة بيستون B70 موديل 2024

محرك رباعي الاسطونات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي تيربو.

قوة اجمالية 169 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية.

شاشة تعمل باللمس.

بيستون B70 موديل 2024

جنوط رياضية.

قفل مركزي للابواب.

انذار مانع للسرقة.

كاميرا خلفية.

نظام صوتي ترفيهي.

نوافذ كهربائية.

حساسات ركن.

بيستون B70 موديل 2024

عجلة قيادة تدعم وسائل التحكم.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وسائد هوائية.

برنامج الثبات الالكتروني ESP.

بيستون B70 موديل 2024

أسعار بيستون B70 موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر

الفئة الاولى بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و115 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و210 ألف جنيه بدلاً من مليون و180 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و275 ألف جنيه بدلاً من مليون و245 ألف جنيه.