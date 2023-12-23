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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي أم دابليو M8 الخارقة.. وأسعارها في مصر

بي ام دابليو M8 موديل
بي ام دابليو M8 موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية بي ام دابليو، عدد كبير من السيارات القوة والمميزة داخل السوق العالمي والمحلي، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والـ SUV الرياضية والهاتشباك، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتجهيزات.

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وتعتبر السيارة M8 هي اسرع نسخة تقدمها بي ام دابليو في السوق المصري، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية القوية، مما يجعلها واحدة من اشهر السيارات الخارقة في مصر، حيث يمكنها التسارع والانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 3 ثواني.

بي ام دابليو M8 موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بي ام دابليو M8 واسعار موديلات 2023.

 

  • محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.
  • سعة 4400 سي سي تيربو.
  • قوة 625 حصان، 750 نيوتن متر عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.
  • تقنية الدفع الرباعي.
بي ام دابليو M8 موديل 2023 
  • مرايات ومقاعد كهربائية.
  • حساسات حركة أمامية وخلفية.
  • نظام الركن الذكي.
  • مثبت سرعة.
  • اختيار اوضاع القيادة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • انذار ونظام مانع للسرقة.
بي ام دابليو M8 موديل 2023 
  • نظام صوتي ترفيهي مميز.
  • شاشة داخلية وعجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • مكيف هواء أوتوماتيكي.
  • حزمة من تقنيات الحماية والامان وبرامج دعم قائد المركبة.
بي ام دابليو M8 موديل 2023 

اسعار السيارة بي ام دابليو M8 موديل 2023 الرسمية في مصر 

 

تقدم السيارة بي ام دابليو M8 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 11.520.000 جنيه.

بي ام دابليو بي ام دابليو M8 اسعار موديلات 2023 بي ام دابليو M8 موديل 2023 اسعار السيارة بي ام دابليو M8

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