عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«حديقة الحيوان» يفوز بجائزة «أفضل فيلم تحريك» في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي

صدى البلد

حصل الفيلم القصير “حديقة الحيوان” للمخرج طارق ريماوي على جائزة أفضل فيلم تحريك وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ26 من مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب في اليونان.

وكان الفيلم ينافس في فئة أفلام لليافعين ما فوق 13 عامًا.

وشهد تسليم الجوائز، حضور منتجة الفيلم ومديرته الفنية، أمينة عبدات، التي أدهشها وأسعدها حجم الثناء الذي تلقاه العمل. 


وسبق أن فاز فيلم حديقة الحيوان بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي، وسبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، وشارك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.

 

txt

بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

txt

تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الدير جيست 2023


تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج StudioNICE Creative.

السينمائي الدولي البحر الأحمر السينمائي الدولي البحر الأحمر السينمائي حديقة الحيوان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مهرجان البحرين السينمائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية

أثناء التصوير.. اتهام بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش بمساعدته السابقة

تعرف على الأعمال المرشحة في قائمة الأوسكار القصيرة لعام 2024

بعد أزمة آمبر هيرد.. انتقادات للجزء الثاني من Aquaman عقب ساعات من طرحه

أول ظهور لـ"أم كلثوم".. تفاصيل احتفالية 100 سنة “عظمة يا ست”

بعد ساعات من طرحها.. أغنية رضا البحراوي الجديدة تتصدر تريند يوتيوب

نجلاء فتحي وعبلة كامل..نجمات ابتعدن عن الساحة الإعلامية من أجل الحياة الأسرية

غدا.. انطلاق عرض فيلم Aquaman and the Lost Kingdom في مصر

ترشيحاتنا

مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة الشرطة بقنا | تفاصيل

بالخطوات والرسوم| طريقة طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك.. احصل عليها هكذا

إجراء عسكري عاجل من جيش الاحتلال بسبب أنفاق حزب الله

حكايات أنس.. إنتاج حلقات كرتونية بالتعاون بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنتصر بحرب أوكرانيا في هذه الحالة فقط

بـ 20 مليون دولار.. إسرائيل تعزز البؤر الاستيطانية العشوائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ