الصحة: لم نرصد وجود متحور كورونا JN.1 الجديد في مصر

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، وكذلك الأمر بالنسبة لفيروس كورونا، فَلَهُ مسار خاص وإجراءات أخرى، من بينها عدم السفر إلا بالتطعيم والحذر.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، كورونا تحول لفيروس عادي يتم التعامل معه، وكورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية.

واسترسل: انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي، متابعا: هناك متحور جديد ظهر، وهو أحد المتحورات الفرعية لـ أوميكرون، وهو مثير للاهتمام، ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاعا في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.

وشدد على أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا JN.1 الجديد في مصر، مشددًا على أن الإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء دون تدخل طبي فعال.

