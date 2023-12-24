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الصحة: مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة الوزارة لمطالب النقابات المهنية

حسام عبدالغفار،
حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشاكل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء، فيما يخص التراخيص.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كان متواجدا  وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون.

وشدد على أن كل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي، متابعا: أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها.

ولفت إلى أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة، فهو في النهاية سيكون حلا للمشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.

 

الصحة وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية المنشأت الطبية القطاع الخاص

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