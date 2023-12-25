عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة للقوة البحرية المشتركة.. شركة ميرسك تعلن إعادة رحلاتها عبر البحر الأحمر

شركة ميرسك
شركة ميرسك

أعلنت شركة ميرسك، أنها ستستأنف رحلاتها عبر البحر الأحمر بعد تعليق عملياتها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على السفن في المنطقة التي تقوم بها مليشيات الحوثي، وفقا لموقع أكسويس الأمريكي.

وكانت شركة ميرسك واحدة من العديد من شركات الشحن العالمية العملاقة التي أعادت توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر بسبب هجمات مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لكن الشركة أشارت إلى نشر قوة أمنية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة كأمر مهم، وهو السبب الذي جعل الشركة تقرر العودة.

وأشارت شركة الشحن والخدمات اللوجستية في تحذير للعملاء في بيان لها، إلى أن "المخاطر الإجمالية في في البحر الأحمر لم يتم القضاء عليها" ويمكنها مرة أخرى "بدء خطط التحويل" إذا كانت هناك مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة.

وأضافت شركة ميرسك في بيانها، أنها تلقت اعتبارًا من يوم الأحد "تأكيدًا" بأن البحرية البحرية المشتركة "تم نشرها في البحر الأحمر للسماح للتجارة البحرية بالمرور" عبر المنطقة.

وقالت الشركة: "هذه أخبار مرحب بها للغاية بالنسبة للصناعة بأكملها، بل ولوظائف التجارة العالمية".

وأضافت: "مع تفعيل مبادرة القوة البحرية المشتركة، فإننا نستعد للسماح للسفن باستئناف العبور عبر البحر الأحمر شرقًا وغربًا".

وتابعت: "نحن نعمل حاليًا على خطط للسفن الأولى للقيام بالعبور، وأن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية".

وأشارت إلى أن ضمان سلامة موظفين الشركة له أهمية قصوى، وأولويتنا الأولى في التعامل مع التحديات الصعبة في الوضع الحالي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".

تشكيل القوة البحرية المشتركة

وعلى جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي إطلاق عملية عسكرية ردًا على الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي، لافتا إلى أنها "ستخدم دورية الطرق السريعة في البحر الأحمر وخليج عدن للرد ومساعدة السفن التجارية الضرورية التي يتم إرسالها لعبور الممر المائي الدولي الحيوي".

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 4 طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي كانت تقوم بدوريات في جنوب البحر الأحمر كجزء من عمليات القوة البحرية المشتركة.

المتحدث باسم الحوثيين يهدد أمريكا: البحر الأحمر سيتحول لـ "ساحة مشتعلة"

أمريكا تعلن إسقاط 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في البحر الأحمر

البحر الأحمر شركة ميرسك مليشيات الحوثى طائرات بدون طيار ايران اليمن الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية القوة البحرية المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الحوثيين يهدد أمريكا: البحر الأحمر سيتحول لـ "ساحة مشتعلة"

7 سفن.. تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أمريكا تعلن إسقاط 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في البحر الأحمر

إيران: التحالف العسكري بقيادة واشنطن في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة

إيران ترد على إتهام أمريكا بالتورط في هجمات السفن البحر الأحمر

خبير استراتيجي: التوترات في البحر الأحمر رسالة من إيران للعالم

ترشيحاتنا

رسالة للقوة البحرية المشتركة.. شركة ميرسك تعلن إعادة رحلاتها عبر البحر الأحمر

رمضان السيد: الأهلي كانت لديه أسهل فرصة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب| اعرف الحكاية

في تجربة استثنائية.. مصر تتخلص من كابوس العشوائيات

فيتوريا: جوارديولا من أفضل مدربين العالم.. وهذا رأيي في السعيد وكهربا وشيكابالا

إعلان صادم من الأونروا عن عدد موظفيها الذين راحو ضحية العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ