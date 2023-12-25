عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 9 محافظات.. إطلاق قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان

قوافل طبية
قوافل طبية

 أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية  حياة كريمة ، وذلك يومي ٢٥ و ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا .

الصحة: مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة الوزارة لمطالب النقابات المهنية

للحصول على التراخيص..الصحة: مشروع قانون المنشآت الصحية يتضمن وجود شباك واحد

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل ستضم عددا من التخصصات الطبية  تشمل :- 

  • نساء وولادة
  • خدمات تنظيم الأسرة
  • الأطفال
  • الباطنة
  • الأنف والأذن
  • العظام
  • الجراحة
  • الرمد الأسنان
  • القلب
  • الجلدية
  • خدمات الأشعة والتحاليل
     

الصحة تكشف المحافظات المستهدفة 

 أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل ستنطلق بعدد من المحافظات  وهي  (الإسماعيلية - الأقصر - البحيرة- الدقهلية - الشرقية - القاهرة - القليوبية - المنيا - مطروح)

251 وحدة ومركز طبي.. تفاصيل المرحلة الأولى لمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

 

عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماعًا، مع مديري إدارات الرعاية الأولية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم متابعة مؤشرات آداء العمل بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة والتي تشمل 251 وحدة ومركز طبي، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ضمن التجهيزات الجارية تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 753 منشأة ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تشملها مبادرة التطوير 1004 منشأة.

 

 كما تطرق الإجتماع إلي مؤشرات الأداء بالوحدات سواء من حيث نسب تردد المواطنين في المواعيد الصباحية والمسائية، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة، أو انتظام الفرق الطبية والإدراية خاصة خلال مواعيد العمل المسائية.

وشددت  وزارة الصحة والسكان على ضرورة تكامل وتوافر كافة الخدمات الطبية ضمن المبادرة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بتلك المبادرة، كما تحظى بمختلف أوجه الدعم اللازم، مشيرًا إلى رفع العائد المادي للأطباء العاملين بالوحدات الصحية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أحوال الأطباء.

 وتابعت وزارة الصحة والسكان مشروعات الميكنة الجارية بوحدات الرعاية الأولية وفتح الملفات العائلية الطبية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالوحدات والمراكز الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تابع الخدمات المقدمة داخل الوحدات ضمن مبادرات الصحة العامة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان   مديري إدارات الرعاية الأولية بجميع مديريات الشئون الصحية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة العمل على أرض الواقع وعرض التقارير الدورية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية منشآت الرعاية الأولية باعتبارها تمثل الخط الأول لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما تمثل حوالي 70% من ترددات المرضى على المستشفيات بنظام الإحالة، موضحًا أن تقديم الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية بجودة وكفاءة عالية يقلل من العبء على المستشفيات.

الصحة مطروح المنيا الجلدية القلب الأشعة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

لمزارعي نخيل البلح.. 9 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال ديسمبر| تعرف عليها

حرام شرعا ويخرب البيوت.. أمين الإفتاء يحذر من هذا النوع من الطلاق

الأونروا تعرب عن قلقها بسبب تعثر وصول المساعدات الإنسانية لغزة

عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

إطلالة غادة عبد الرزاق بجلسة تصوير غريبة تثير السوشيال ميديا

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ