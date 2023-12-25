بـ 9 محافظات.. إطلاق قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، وذلك يومي ٢٥ و ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا .

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل ستضم عددا من التخصصات الطبية تشمل :-

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل



الصحة تكشف المحافظات المستهدفة

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل ستنطلق بعدد من المحافظات وهي (الإسماعيلية - الأقصر - البحيرة- الدقهلية - الشرقية - القاهرة - القليوبية - المنيا - مطروح)

251 وحدة ومركز طبي.. تفاصيل المرحلة الأولى لمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماعًا، مع مديري إدارات الرعاية الأولية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم متابعة مؤشرات آداء العمل بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة والتي تشمل 251 وحدة ومركز طبي، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ضمن التجهيزات الجارية تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 753 منشأة ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تشملها مبادرة التطوير 1004 منشأة.

كما تطرق الإجتماع إلي مؤشرات الأداء بالوحدات سواء من حيث نسب تردد المواطنين في المواعيد الصباحية والمسائية، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة، أو انتظام الفرق الطبية والإدراية خاصة خلال مواعيد العمل المسائية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تكامل وتوافر كافة الخدمات الطبية ضمن المبادرة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بتلك المبادرة، كما تحظى بمختلف أوجه الدعم اللازم، مشيرًا إلى رفع العائد المادي للأطباء العاملين بالوحدات الصحية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أحوال الأطباء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان مشروعات الميكنة الجارية بوحدات الرعاية الأولية وفتح الملفات العائلية الطبية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالوحدات والمراكز الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تابع الخدمات المقدمة داخل الوحدات ضمن مبادرات الصحة العامة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مديري إدارات الرعاية الأولية بجميع مديريات الشئون الصحية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة العمل على أرض الواقع وعرض التقارير الدورية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية منشآت الرعاية الأولية باعتبارها تمثل الخط الأول لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما تمثل حوالي 70% من ترددات المرضى على المستشفيات بنظام الإحالة، موضحًا أن تقديم الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية بجودة وكفاءة عالية يقلل من العبء على المستشفيات.