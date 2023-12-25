أعاني من طلاق أهلي| سلمي أبو ضيف تكشف عن أحدث أعمالها .. فيديو

كشفت الفنانة سلمي أبو ضيف عن دورها فى أحدث أعمالها السينمائية ، “ليه تعيشها لوحدك” المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية لينافس أفلام رأس السنة.

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وقالت سلمي أبو ضيف فى تصريحات تليفزيونية، أنها بتجسد دور فتاة تدعي ليلي عمر شهاب ، عازفة كمان ، وتعاني من إنفصال والديها ، وقضت أغلب حياتها خارج مصر حتى عادت .

وقد تضامنت الفنانة سلمى أبو ضيف مع القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية ،ونشرت منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، خلال خاصية الستوري.

وكتبت سلمى أبو ضيف: "الحقيقة أننا جميعاً مدينون لغزة بذلك التغيير الذي أحدثته فينا للأبد".

وأدانت الفنانة سلمي أبو ضيف، من خلال خاصية الستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، الاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقالت سلمى أبو ضيف: "نحن لا نحب الدم، ولا نحب كوننا مظلومين وقتلى ومحرومين من حقوقنا الأساسية، وهذا العالم الأبيض الذي لا يعنيه قتلنا، وإرهابنا وسرقة أرضنا وحرق أبنائنا أحياء، الآن وفجأة صحى من نومه ويشير بأصابعه علينا لرفضنا أن نموت".

وأضافت سلمي أبو ضيف: “الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، حذروا العالم لسنوات طويلة أن هذا سيحدث، قلنا لكم إن هذا الاحتلال وحشي، وهذا النظام مبتذل، والحكومة الإسرائيلية تحكم بطريقة فاشية ولا أحد يسمع”.

وكان آخر أعمال سلمى أبو ضيف الفنية هي حكاية “تحت الحزام”، إحدى حكايات مسلسل “حدث بالفعل”.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.