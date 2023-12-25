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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

مصطفى كامل
مصطفى كامل

احتفل الفنان مصطفي كامل ببدء تصوير اول أيام فيلمه نور الريس باستديو المغربي بمنطقة شبرامنت، والذي يعيده إلي السينما بعد فترة غياب طويلة، وحرص عليّ حضور العمل كل من الفنان عمرو عبد الجليل ولطفي لبيب ورانيا التومي وهدي هاني وامير شاهين وبوسي شاهين والمنتج بلال صبري ومحمد سليمان والمؤلف محمد سمير مبروك، ومحمد فاروق شيبة،  واحتفلوا بتقطيع تورتة الفيلم وسط اجواء من السعادة .

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ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم"قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
فيلم نور الريس
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