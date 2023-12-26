أخبار العالم | مقتل جنديين إسرائيليين .. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية.. رئيس إيران: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري .. البنتاجون: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة، في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد .

قال البنتاغون إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات انتقامية، الاثنين، في العراق بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم مسلحون متحالفون مع إيران

صرح وزير الدفاع في حكومة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، بأنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء، وكل الاحتمالات مفتوحة، ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع.

قال مسؤول نيجيري، الاثنين، إن عدد القتلى في هجمات نهاية الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا ارتفع إلى 113 شخصا، في منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

قال رئيس منطقة القرم الذي عينته روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

أفادت وسائل إعلام روسية على خدمة الرسائل 'تليغرام' أنه سُمع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فوق بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود

تجمع عدة آلاف من الأشخاص أمام مبنى لجنة الانتخابات المركزية في بلغراد الاثنين للاحتجاج على الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال المراقبون الدوليون إنها غير عادلة.

اقترحت مصر خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية مختلفة، لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها الأطراف المتحاربة، وفقا لما نشره موقع CNN

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال ضد نشطاء حماس لكن قائد فريق إنساني تابع للأمم المتحدة قال إن المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يحترمون أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا يمكن ضمان أنهم سيكونون آمنين.

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في الغارات الجوية التركية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ 23 ديسمبر.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. كما أفادت وسائل الاعلام بوقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. ويواصل الاحتلال قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء..

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء، الليلة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك عقب انتشار .....