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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | مقتل جنديين إسرائيليين .. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية.. رئيس إيران: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري .. البنتاجون: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مقتل جنديين إسرائيليين في معارك بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة، في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية كبيرة في هجوم جوي على مدينة فيودوسيا

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد .

البنتاجون: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق

قال البنتاغون إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات انتقامية، الاثنين، في العراق بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم مسلحون متحالفون مع إيران

الحوثيون: لا خطوط حمراء وكل الاحتمالات مفتوحة

صرح وزير الدفاع في حكومة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، بأنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء، وكل الاحتمالات مفتوحة، ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع.

مسؤول نيجيري: تصفية 113 شخصا على الأقل في هجمات وسط نيجيريا

قال مسؤول نيجيري، الاثنين، إن عدد القتلى في هجمات نهاية الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا ارتفع إلى 113 شخصا، في منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

حاكم القرم: أوكرانيا نفذت هجوما على فيودوسيا بساحل البحر الأسود

قال رئيس منطقة القرم الذي عينته روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

سماع دوي انفجارات قوية فوق بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم

أفادت وسائل إعلام روسية على خدمة الرسائل 'تليغرام' أنه سُمع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فوق بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود

الآلاف يحتجون على نتيجة الانتخابات في صربيا

تجمع عدة آلاف من الأشخاص أمام مبنى لجنة الانتخابات المركزية في بلغراد الاثنين للاحتجاج على الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال المراقبون الدوليون إنها غير عادلة.

مصر تقترح خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

اقترحت مصر خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية مختلفة، لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها الأطراف المتحاربة، وفقا لما نشره موقع CNN

نتنياهو يهدد بعدم وقف الحرب.. وموظف بالأمم المتحدة: سكان غزة ليس لديهم ملاجئ آمنة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال ضد نشطاء حماس لكن قائد فريق إنساني تابع للأمم المتحدة قال إن المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يحترمون أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا يمكن ضمان أنهم سيكونون آمنين.

مقـ.تل ثمانية أشخاص وإصابة 18 بغارات تركية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في الغارات الجوية التركية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ 23 ديسمبر.

وقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس وصافرات الإنذار تدوي بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. كما أفادت وسائل الاعلام بوقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. ويواصل الاحتلال قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء.. 

شهداء وجرحى في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء، الليلة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بالكامل.. والاحتلال يعلن السبب

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك عقب انتشار .....

 

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