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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادات الأسعار غير مبررة.. مضاربات ضخمة على الذهب في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وتسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي حتى في وقت عطلة الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع البعض ليشير إلى أن تحركات الأسعار غير مبررة وتتأثر بمضاربات كبيرة على السعر.


افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 3220 جنيه للجرام ليستمر في الارتفاع ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند المستوى 3260 جنيه للجرام،  بعد أن ارتفع السعر خلال جلسة الأمس بمقدار 120 جنيه ليغلق عند المستوى 3205 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3085 جنيه للجرام.

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وكشف التحليل الفني أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب المحلي بالرغم من اغلاق السوق العالمي أمس لم يتحدد لها سبب معين وهو ما دفع البعض لوصفها بارتفاعات غير مبررة واستغلال لفترة العطلات خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وأضاف تحليل جولد بيليون، أن تحركات الأسواق حالياً متأثرة بمضاربات كبيرة على السعر في ظل غياب السوق العالمي بسبب عطلة أمس بالإضافة إلى السعر غير المستقر للدولار في السوق الموازي.

وتابع التحليل، أن ما يحدث في السوق المحلي حالياً هو خليط بين عدة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب ان مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الأخيرة لأنها لن تكن فترة إجازات وبالتالي لم تساهم في تحقيق استقرار في السوق.
من هنا نجد أن الفرصة أصبحت متاحة لحدوث مضاربات على السعر خاصة في ظل المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف بالإضافة إلى تأثير قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري وما نتج عنه من اقتناع في الأسواق أنه لن يتم طرح أوعية ادخارية جديدة لسحب السيولة النقدية التي ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25% الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية


عاد الذهب العالمي لاستكمال التداول اليوم ليشهد ارتفاع بدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، هذا بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكن يواجه الذهب حالياً تراجع في أحجام التداول.
في المقابل يستمر الذهب المحلي في الارتفاع بشكل قياسي وتسجيل مستويات تاريخية كل يوم في ظل استمرار المخاوف بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف في مصر خاصة مع تسجيل الدولار في السوق الموازي مستويات قياسية.

يتداول سعر الأونصة العالمية حالياً تحت مستوى المقاومة 2065 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار ولكنه أغلق تحت مستوى المقاومة. حيث وجد الذهب الدعم بعد أن أغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولار للأونصة، ليكون بذلك اخترق منطقة التداول التي سيطرت على حركة الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر.
اختراق المستوى 2065 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2080 دولار ومن بعده المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، ولكن قد يواجه الذهب بعد التذبذب في التحركات بسبب ضعف أحجام التداول بسبب العطلات، وحقيقة أن السوق لا يعمل بكامل طاقته حالياً.


توقعات الذهب في مصر

اخترق السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 بشكل سريع دون الحاجة إلى التذبذب وتجميع زخم، ليستمر في الارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3260 جنيه للجرام، المستهدف الآن يصبح عند المستوى 3300 جنيه للجرام، وحتى الآن لا يظهر السعر الميل إلى التذبذب أو الحاجة إلى التصحيح.

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