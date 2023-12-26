تقلبات طبيعية..هل يحد قرار حظر نشر أسعار الذهب من ارتفاعه؟

ارتفاعات متتالية يشهدها سوق الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، لذلك كشفت الشعبة العامة للذهب أنها حظرت نشر أسعار الذهب بعد الارتفاع الكبير الذي ضرب أسواق الصاغة في الآونة الأخيرة.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم، خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة رأس السنة، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس.

الذهب

حظر نشر أسعار الذهب

قال رئيس شعبة الذهب، المهندس هاني ميلاد،إن شعبة الذهب أوقفت نشر أسعار الذهب وحظرته لسبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن قرار حظر نشر أسعار الذهب سوف يساهم بشكل أو بآخر في استقرار أسعار الذهب في الفترة القادمة.

وكشفت الشعبة العامة للذهب، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، حيث أكدت أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب، أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الناس على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، وبالتالي هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس.

على جانب آخر، نفت الشعب العامة للذهب، الشائعات والتصريحات المنسوبة لها، بشأن وقف عملية البيع والشراء في أسواق الصاغة، مؤكدة أنها ليس لها من الصحة، وذكرت أنه لا يجب أن ينساق المواطنين وراء تلك التصريحات التي تحدث أزمة أكبر في أسواق الصاغة، التي تعاني من ارتفاع كبير في أسعار الذهب.

رئيس شعبة الذهب

الحظر للتهدئة واستقرار لأسعار

وتحدث عن أن تذبذب أسعار الذهب وارتفاع سعره في الآونة الأخيرة، جعل بعض التجار يلجؤون لحيلة من أجل رحب أكبر والاستفادة بشكل أكبر من زيادة الذهب، فلذلك قاموا بوقف البيع لدقائق، حتى يستفيدوا من أي زيادة تحدث، وهذا يكشف الذبذب الكبير الذي ضرب سعر الذهب وأحدث اضطرابا في أسواق الصاغة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حظر اعلان أسعار الذهب حتى تستقر السعر داخل الأسواق فهو قرار صادر بغرض استقرار الأوضاع في الأسواق وخاصة سعر الذهب المتذبذب في أسعاره فان ذلك يشكل تحديات لأنه يتم ترجمة أسعار الذهب بسعر العملة الدولارية.

وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يصب في صالح العمل على نحو التهدئة واستقرار لأسعار الذهب، معقبا: أن اعلان أسعار الذهب يحدث نوع من أنواع القلق والتوترات داخل السوق لان كثير يسعر على أسعار الذهب أسعار السلع والمنتجات وأول ذلك الدولار.

الحظر يفتح مجال للتلاعب

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر أسعار الذهب يفتح مجال للتلاعب من بعض التجار لعدم دارية بعض المواطنين بسعر الذهب من الشعبة.

وأوضح الإدريسي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عدم نشر الشعبة أسعار الذهب يلجئ المواطن لمعرفة أسعار الذهب من السوشيال ميديا ومن الأخبار على جوجل لان إخفاء الأسعار ليس حلا لأن بورصة الذهب تعلن عن الأسعار.

تقلبات الأسعار هو طبيعة الذهب

وأكد الخبير الإقتصادي أن تقلبات الأسعار هو طبيعة الذهب وطبيعة الاستثمار فيه فحظر أسعاره من قبل الشعبة غير منطقي.

سعر السوق مزال يعلن للكل

كما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، إن سعر السوق مازال يعلن للكل بزيادة أو بالنقصان.

وأوضح نجيب ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سر أوقية الذهب العالمية الآن 2061 وبناء عليه عيار 21 بـ 3220 فلابد من أن تعلن أسعار الذهب، وعيار 18 ـ 2760 و24 بـ 3680 والجنيه بـ 25760 فالأسعار بناءا على البورصة العالمية.

يدفع بمزيد من المضاربات في سوق

وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال الدكتور فرج عبد لله الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر سعر الذهب غير موفق في الوقت الراهن خاصة وأنه يدفع بمزيد من المضاربات في سوق الذهب خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد فيه الوضع تقلبات حادة وهو ما يتطلب إجراءات تعزز من استقرار الذهب ويأتي في مقدمتها السماح بواردات الذهب واعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق.

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

واستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء،عند آخر ارتفاع سجله، أمس الإثنين، داخل محلات الصاغة، وحافظ سعر الذهب عيار 21 على مؤشره الصاعد بقيمة 45 جنيها للجرام، ويعد الأسبوع الجاري هو الأعلى سعرا لقيمة المعدن الأصفر على مدار العام 2024، بينما على الصعيد العالمي، واصل سعر الذهب استقراره.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 3195 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3651 جنيها للجرام.

ويسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2739 جنيهات للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25560 جنيها.

وسجل سعر الذهب العالمى بالدولار 2053 دولارا للأونصة، بحسب ما أوضحته شاشة البورصة العالمية.