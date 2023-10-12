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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ازاي تشتري ذهب من غير مصنعية

صدى البلد

يهتم الكثير بمعرفة كيفية شراء الذهب من دون مصنعية، إذ يُعد الشراء بدون مصنعية من الخيارات المناسبة للادخار واستثمار الذهب، حيث يظل سعره ثابتًا عند بيعه مرة أخرى، بل يُمكن الكسب فيه في حالة ارتفاع ثمن الذهب فيتم بيعه دون أي خصومات؛ نظرًا إلى شرائه دون مصنعية.

ويفضل الكثير الاستثمار في الذهب وتحديدا في السبائك حيث تشهد اقبالا على الشراء في هذه الفترة خصوصا وأنها شهدت هدوءاً ملحوظاً هذه الأيام، في الأسواق المحلية داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، للاستثمار فيها، باعتبار أن الذهب يعتبر دائماً ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية.

 

ازاي اشتري ذهب من غير مصنعية 

من الضروري عند شراء الذهب تحديد الغرض من ذلك، فإذا كان الغرض منه الاستعمال أو الإهداء فيتم شرائه بالمصنعية، أما إذا كان الغرض منه الاستثمار فيكون الخيار الأفضل للشراء أن يكون بدون مصنعية، حينها يخطر في ذهنك كيف اشتري ذهب بدون مصنعية؟ يُمكن ذلك من خلال شراء سبائك الذهب الخام الخالي من الفصوص والمواد الأخرى.

 

ذهب دون خسارة ودون مصنعية 

كما يجب الابتعاد عن شراء الذهب المختص بالزينة، والاتجاه إلى الذهب عيار 24 حيث يتكون من ذهب خالص خاليًا من أي شوائب وإضافات، وحينها يسهل بيعه في أي مكان في العالم دون خسارة ودون مصنعية.

 

ذهب من غير مصنعية .. شروط الشراء 

 

وعدد خبراء الصاغة عدة شروط من شأنها كثيرا ما نبحث عن شراء ذهب بلا مصنعية لضمان عدم تحمل خسائر عند البيع وتحقيق المزيد من المكاسب في حالة ارتفاع سعر الذهب.

- تحديد التاجر المراد الشراء منه، والذي يُعرف عنه الأمانة والسُمعة الحسنة؛ فلا يقوم بغشك مما لا يعود عليك بأي خسائر مادية عند البيع.

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- اختيار المشغولات التي تخلو من الشوائب والفصوص؛ حتى تتمكن من بيعها دون مصنعية.

 

 معرفة سعر الذهب في اليوم الحالي؛ حيث تتغير قيمة الذهب بشكل دائم مؤخرًا، وفي تلك الحالة عليك سؤال أكثر من تاجر حتى لا يقوم أحدهم غشك، بالإضافة إلى إمكانية معرفة ذلك من خلال الإنترنت.

- تجنب اختيار المشغولات الذهبية الخفيفة والتي تتكون من الثنايا؛ لتجنب كسرها فيما بعد.

التأكد من أن الذهب أصلي، وفي حالة الشراء من أحد الماركات العالمية يُمكنك التحقق من ذلك من خلال الختم الموجود على المشغولة الذهبية.

 

 لا بُد من الحصول على فاتورة الذهب التي تشمل كافة المعلومات المتعلقة به من وزن وسعر، بالإضافة إلى أنها تُثبت امتلاكك الفعلي لها.

 

وشهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا في سعر الجرام في التعاملات المسائية حوالي 65 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2335 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تطورات مستمرة في حركة الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2696 جنيها.

الجنيه الذهب 18680 جنيه

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