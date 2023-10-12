كل الخيارات مطروحة.. إعلان مقلق من أمريكا بشأن الأسرى لدى حماس

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لم يستبعد أي خيار يتعلق بالأسري لدي حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها خبراء في إسرائيل لتقديم المشورة بشأن استعادة الرهائن.

وأضاف البيت الأبيض، أمريكا تراقب حزب الله عن كثب ولا تريد اتساع رقعة الصراع”.

وأكد: “نركز على جعل تبادل معلومات المخابرات مع الإسرائيليين على أعلى درجة من الدقة”، مشيرا إلي أن “لا دليل محددا على تورط إيران في الهجوم على إسرائيل لكنهم بشكل عام متواطئون”.

وأوضح البيت الأبيض، أن “المحادثات جارية مع إسرائيل بشأن ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وقال: “سنبدأ من غد الجمعة تسيير رحلات طيران عارض من إسرائيل إلى أوروبا”، موضحا أن “واشنطن تستعرض خيارات أخرى لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل برا وبحرا”.

كما أكد البيت الأبيض، “مقتل 27 أمريكيا و14 في عداد المفقودين”.