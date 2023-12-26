تحالف وتنمية.. التعليم العالي: دعم كبير من القيادة السياسية لخدمة البحث العلمي

تسعى وزارة التعليم العالي ، إلى تنفيذ وتحقيق وتنفيذ خطط الجنينة وإطلاق المبادرات مثل مبادرة "تحالف وتنمية" التي اطلقتها الوزارة مؤخرا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة "تحالف وتنمية"، و التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا قام بتقديم دعما لها من أجل تنفيذ وتحقيق خطة التنمية الشاملة التي سبق وأن أطلقتها الدولة ، ضمن خطوات دعم القيادة السياسية للقيام بخدمة منظومة البحث العلمي.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم العالي اجتماع لجنة سياسات الابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة، لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المصدر، إلى أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي سبق وأن تم إطلاقها في مارس 2023، موضحا أن الاستراتيجية ضمن اهدافها لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في القيام بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أنه سيتم محاور الإستراتيجية وخطط التنمية عن طريق تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تكون قادرة على تُلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وكشف عن وجود تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا يقوم بخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.