محافظ بني سويف يناقش نتائج 23 زيارة للتفتيش المالي والإداري للوحدات المحلية

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية.

وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري، الذي يعرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.

وتضمن التقرير الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 23 حملة تفتيشية مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 2 زيارة لمشروعات وجهات وتابعة للديوان العام ( مركز معلومات شبكات المرافق ، ومشروع تحسين الطرق " المحاجر" ، بجانب 3 زيارات بقرى اهناسيا الخضراء ، العواونة، والمنطقة الثالثة "قسم النظافة والإشغالات" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

كما شملت 16 حملة في القطاع الصحي على: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وإدارات صحية وهي (بياض العرب ، مكتب رعاية الطفل بالمرماح، إبشنا، الكوم الأحمر ، اهناسيا الخضراء ، طنسا بني مالو، سدس، مستشفى الصدر ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، العواونة ، المماليك، مكتب صحة ثان بندر بني سويف، نزلة حنا، سدمنت الجبل،بني هانئ، أبسوج) ، بجانب التفتيش على مديرية الطرق والنقل وجمعية بياض العرب الزراعية ، فضلاً عن بحث نحو 10 شكاوى عادية ونيابية.

ووجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بالديوان العام بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها لجان التفتيش والمتابعة والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك السلبيات والملاحظات.