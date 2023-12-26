عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 23 زيارة للتفتيش المالي والإداري للوحدات المحلية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية.

وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل. 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري، الذي يعرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.

وتضمن التقرير الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من  التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 23 حملة تفتيشية مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 2 زيارة لمشروعات وجهات وتابعة للديوان العام ( مركز معلومات شبكات المرافق ، ومشروع تحسين الطرق " المحاجر" ، بجانب 3 زيارات بقرى اهناسيا الخضراء ، العواونة، والمنطقة الثالثة "قسم النظافة والإشغالات" التابعة للوحدة المحلية لمركز  ومدينة بني سويف.

 

قطع المياه والكهرباء اليوم عن عدد من المناطق بمحافظة بني سويف

بني سويف: الكشف على 1824 مواطنا بقرية بإهناسيا

كما شملت 16 حملة في القطاع الصحي على: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة  وإدارات صحية وهي (بياض العرب ، مكتب رعاية الطفل بالمرماح، إبشنا، الكوم الأحمر ، اهناسيا الخضراء ، طنسا بني مالو، سدس، مستشفى الصدر ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، العواونة ، المماليك، مكتب صحة ثان بندر بني سويف، نزلة حنا، سدمنت الجبل،بني هانئ، أبسوج) ، بجانب التفتيش على مديرية الطرق والنقل وجمعية بياض العرب الزراعية ، فضلاً عن بحث نحو 10 شكاوى عادية ونيابية.

ووجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بالديوان العام بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها  لجان التفتيش والمتابعة والمتمثلة في  :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك السلبيات والملاحظات.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 30 عروس من الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

التمرد وحجب الثقة والمظاهرات.. هآرتس تنشر روشتة إجبار نتنياهو على التنحي

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ