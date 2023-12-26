التصريح بدفن جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في حريق بمنزلهما بالفيوم

قررت نيابة طامية بالفيوم التصريح بدفن جثمنى طفلين لقيا مصرعهما، في حادث حريق شب بمنزل أسرتهما بقرية كفر محفوظ بمركز طاميه بالفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة طاميه بالحريق .

تبين من التحقيقات أن حريق شب ، بمنزل محمد .ع بقرية كفر محفوظ بدائرة المركز، بسبب ماس كهربائى

أنتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن مصرع طفلين ، وهم رويدا محمد 7 سنوات " و شقيقها أدم محمد 10 سنوات " .

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي.

كما تم تحرير محضر شرطة بالحادث ، واخطرت نيابة طامية التى أصدرت قرارها المتقدم .