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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتوقف سنتين| خالد الغندور يثير غضب جماهير الاهلي بسبب عقوبة محمد ابراهيم

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على العقوبة الموقعة على محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد طرده في مباراة الاهلي، بكأس السوبر المصري.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد أقل من 24 ساعة محمد إبراهيم اتوقف سنتين من كأس النخبة وممكن مايتوقفش غير ماتش واحد تعالوا نفتكر حصل إيه مع كهربا وحسين الشحات الموضوع بقى صباح الفل خالص". 

وقرر الاتحاد المصري إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي.

وكان محمد إبراهيم، اعترض على الحكم بشكل مبالغ بعد هدف الاهلي في الوقت القاتل، ثم أشهر البطاقة الحمراء، وأثناء خروج اللاعب من الملعب استمر انفعاله بشكل غير لائق.

والتقى الاهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، أمس الاثنين، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق الاهلي الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف وحيد في الوقت القاتل من اللقاء، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

 

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