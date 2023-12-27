السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد

كتب السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، كلمة له بمناسبة حلول عيد رأس السنة، موجها حديثة إلى المواطنين الروس الذي يعيشون في مصر والمصريين.

وقال بوريسينكو، في بيان له عبر حساب السفارة الروسية في القاهرة على “تليجرام”: "أيها المواطنون الروس العائشون في مصر والأصدقاء المصريون، إن عام 2023 على وشك الانتهاء، ولقد حدثت العديد من الأحداث في العام الماضي، بما في ذلك مأساة قطاع غزة التي أظهرت للدول العربية الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في حلف الناتو الذين لم يكتفوا بالنظر بلا مبالاة إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بسبب قصفات بالقنابل والقذائف، بل شجعوا ودعموا تدميرهم".

وأضاف السفير الروسي في القاهرة: "على هذه الخلفية، أصبح واضحا للكثيرين ما تقاتل روسيا من أجله اليوم، وهي معارضة حلف الناتو بأكملها".

وتابع: "في العام الماضي، واصلت مصر وروسيا في تعزيز العلاقات الودية التقليدية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية".

وأشار إلى أن الشراكة الروسية المصرية القائمة على التعاطف المتبادل طويل الأمد بين الشعبين أصبحت أعمق ولها آفاق كبيرة.

واختتم السفير الروسي: "لن يكون العام المقبل 2024 سهلا على العالم، ولكنه وسط الصعوبات والمخاوف التي لا نزال نواجهها أود أن أتمنى للجميع بدوام الصحة والسلامة".