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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث ببني سويف

صدى البلد

أصيبت 3 سيدات وسائق، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب توك توك بلطريق الدائري بببا جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث 
انقلاب توك توك بدائري ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلي أقرب مستشفى.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  شرقاوي عبد الحميد محمد 57 سنة، وفاطمة أحمد علي 52 سنة، وصفية سيد محمد 45 سنة، وأسماء علي اكرام 23 سنة وجميعهم مصابين بجروح وكدمات ومقيمون بمركز ببا.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

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