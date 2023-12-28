إحالة مديرة الإدارة الصحية بإطسا للتحقيق واستبعاد مدير المركز الطبى

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد مدير الشئون الادارية ود.نشوى جلال مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد عضو المكتب الفنى، بجولة ميدانية على بعض الإدارات الصحية والمراكز الطبيىة والمستشفيات ببعض مراكز المحافظة.

وأجرى وكيل وزارة الصحة جولة بالمرور على المركز الطبى بإطسا ووجد فى مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين، فكلف مديرة الادارة باخراجها خارج المبنى وقام بالسؤال عن مدير المركز الطبى ولم يجده برغم تاكيد مديرة الادارة بانه كان موجودا وقام بالكشف على المرضى فكلف الدكتورة نوره السيد مديرة الادارة باستبعاده لتركه العمل وتفقد مخازن الادارة حيث تواجد بنفس مبنى المركز الطبى لمعرفة العجز .



كما تفقد تفقد عيادة الأسنان ووجد طبيب أسنان وتغيب باقى الأطباء، فأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف وإحالة المتغيبين بدون إذن للتحقيق وإعادة توزيع أطباء الأسنان بمعرفة مدير الإدارة الفنية بالمديرية( إدارة الاسنان) ثم تفقد غرفة الأغذية ووجد أحد المراقبين الذى أفاد بأن زملائه فى حملة فى خارج المركز بعدها تفقد غرفة التطعيمات ليسأل ممرضة عن سير العمل وافادت بان جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل ثم تفقد عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للأجهزة المعطلة و وقرر إحالة مدير شئون العاملين والمدير المالى و الإدارى للتحقيق بالمديرية وذلك بعد فحص الدفاتر و اكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز .



ثم تفقد مكاتب الإدارة بالدور الثانى وأمر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف وإحالة المتغيبين بدون إذن الى التحقيق بالمديرية وتفقد الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق بالمديرية ووجه بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية.



وقرر تحويل مديرة الادارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الإشراف وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

بعد ذلك توجه وكيل الوزارة ومرافقوه الى مستشفى اطسا المركزى (وتعد هذه الزيارة الاولى للسيد الدكتور وكيل الوزارة للمستشفى للتأكد من انتظام سير العمل بها وقام بتفقد الاستقبال وتابع الطبيبة اثناء الكشف و تمنى لها التوفيق و تفقد غرفة الطوارى ووجه بتواجد السجلات بها



ثم تفقد عيادة الأسنان ووجد طبيبا واحدا فقط وأمر بفحص دفتر الحضور وأمر باعادة توزيع أطباء الاسنان المتغيبين عن العمل بمعرفة الادارة الفنية بالمديرية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعى وأمر بإعادة توزيع المتغيبين لأماكن اخرى بمعرفة ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية ثم تفقد وحدة الغسيل الكلوى وقام بسؤال المرضى عن احتياجاتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل



بعد ذلك قام الدكتور وكيل الوزارة بسؤال مدير المستشفى عن احتياجات المستشفى من الفريق الطبى والمستلزمات لتوفيرها ثم شكره وقام بالتوجه الى مركز طبى دفنو فى فترة النوباتجية ووجد الكاتب و التمريض والعاملة ولم يجد الطبيب ولم يجد اطباء الاسنان المسائى وأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف وامر بتحويل مدير المركز للشئون القانونية وكذلك الطبيبة النوباتجية واعادة توزيع اطباء الاسنان المسائى بمعرفة ادارة الاسنان بالمديرية.

كما تفقد غرفة الاستقبال ووجه بتوفير ميزان ثلاجة ثم تقدم سيادته بالشكر الحاضرين من النوباتجية على تواجدهم وعلى نظافة المركز والاهتمام بتقليم الاشجار المحيطة به وازالة الحشائش من الحديقة.



بعدها قام بزيارة الوحدة الصحية بابجيج التابعة لمركز الفيوم ولم يجد سوى ممرضة فقط فى النوباتجية مع غياب الطبيبة وامر بتحويلها الى الشئون القانونية بالمديرية.

d7bf62a9-1351-4cd0-8637-b0d6a15175b3

2e36ded9-66f8-4bfc-bba2-f6fe99efdfc6

7cb196a2-6769-4779-8964-62fd0baf73c7

53eba06b-58e1-412a-a6cd-a52419d77182

98d6c9ae-9fb7-4d02-8acb-a9ee5f625a76

197c6efb-3a0d-4055-bae1-77ea62cfbbe4

0871c0fd-d3ab-451d-aed5-3cbec4cd1a86

51281fde-0390-406e-ae63-0ff6fa79072e

94385ee6-8d80-4a69-8713-2b60b9a6563e

498569b8-d544-434a-81f1-c5ecadbc87ac

4006771b-370e-4835-b7cc-9fdff5975069

21734777-a171-48e1-a5c3-5b455dc0d907

bf8f4335-ebae-496c-b979-acf096ed28e6

c1995fcf-8920-4d71-8cf6-599debfaf070