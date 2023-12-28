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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة مديرة الإدارة الصحية بإطسا للتحقيق واستبعاد مدير المركز الطبى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم أثناء الجولة الميدانية

قام  الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد مدير الشئون الادارية ود.نشوى جلال مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد عضو المكتب الفنى، بجولة ميدانية على بعض الإدارات الصحية والمراكز الطبيىة والمستشفيات  ببعض مراكز المحافظة.

وأجرى وكيل وزارة الصحة جولة بالمرور على المركز الطبى بإطسا ووجد فى مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين، فكلف  مديرة الادارة باخراجها خارج المبنى  وقام بالسؤال عن مدير المركز الطبى ولم يجده برغم تاكيد مديرة الادارة بانه كان موجودا وقام بالكشف على المرضى فكلف  الدكتورة نوره السيد مديرة الادارة باستبعاده لتركه العمل وتفقد  مخازن الادارة حيث تواجد بنفس مبنى المركز الطبى لمعرفة العجز .


كما تفقد تفقد عيادة الأسنان ووجد طبيب أسنان وتغيب باقى الأطباء، فأمر  بفحص دفتر الحضور والانصراف وإحالة المتغيبين بدون إذن للتحقيق وإعادة توزيع أطباء الأسنان بمعرفة مدير الإدارة الفنية بالمديرية( إدارة الاسنان) ثم تفقد غرفة الأغذية ووجد أحد المراقبين الذى أفاد بأن زملائه فى حملة فى خارج المركز بعدها تفقد غرفة التطعيمات ليسأل ممرضة عن سير العمل وافادت بان جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل ثم تفقد  عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للأجهزة المعطلة و وقرر إحالة  مدير شئون العاملين والمدير المالى و الإدارى للتحقيق بالمديرية وذلك بعد فحص الدفاتر و اكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز .


ثم تفقد  مكاتب الإدارة بالدور الثانى وأمر مدير الشئون الادارية  بفحص سجلات الحضور والانصراف وإحالة المتغيبين بدون إذن الى التحقيق بالمديرية وتفقد  الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق بالمديرية ووجه  بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية.


وقرر  تحويل مديرة الادارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الإشراف وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

بعد ذلك توجه  وكيل الوزارة ومرافقوه الى مستشفى اطسا المركزى (وتعد هذه الزيارة الاولى للسيد الدكتور وكيل الوزارة للمستشفى للتأكد من انتظام سير العمل بها وقام بتفقد الاستقبال وتابع الطبيبة اثناء الكشف و تمنى لها التوفيق و تفقد غرفة الطوارى ووجه بتواجد   السجلات بها 


ثم تفقد عيادة الأسنان ووجد طبيبا واحدا فقط وأمر بفحص دفتر الحضور وأمر باعادة توزيع أطباء الاسنان المتغيبين عن العمل بمعرفة الادارة الفنية بالمديرية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعى وأمر بإعادة توزيع المتغيبين لأماكن اخرى بمعرفة ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية ثم تفقد  وحدة الغسيل الكلوى وقام بسؤال المرضى عن احتياجاتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل 


بعد ذلك قام الدكتور وكيل الوزارة بسؤال مدير المستشفى عن احتياجات المستشفى من الفريق الطبى والمستلزمات لتوفيرها ثم شكره وقام بالتوجه الى مركز طبى دفنو فى فترة النوباتجية ووجد الكاتب و التمريض والعاملة ولم يجد الطبيب ولم يجد اطباء الاسنان المسائى وأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف وامر بتحويل مدير المركز للشئون القانونية وكذلك الطبيبة النوباتجية واعادة توزيع اطباء الاسنان  المسائى بمعرفة ادارة الاسنان بالمديرية.

 كما تفقد  غرفة الاستقبال ووجه بتوفير ميزان ثلاجة ثم  تقدم سيادته بالشكر الحاضرين من النوباتجية على تواجدهم وعلى نظافة المركز والاهتمام بتقليم الاشجار المحيطة به وازالة الحشائش من الحديقة.


بعدها قام بزيارة  الوحدة الصحية بابجيج التابعة لمركز الفيوم ولم يجد سوى ممرضة فقط فى النوباتجية مع غياب الطبيبة وامر بتحويلها الى الشئون القانونية بالمديرية.

انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بكلية آثار الفيوم

 

 

مبادرة 100 يوم صحة تصل كلية التربية بجامعة الفيوم

 

 

 

 

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