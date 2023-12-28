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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق اليوم..الطماطم والبصل يتراجعان والكوسة يرتفع سعرها

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

كما تراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة جنيهين إضافية متراوحًا بين 11 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضا من 8 إلى 10 جنيهات .

وأوضح أن ذلك يعود إلى زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 6 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 28-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 6.5  جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 6 و11 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 11 و22 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 8و 16 جنيها.
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3 و 4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و9 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3 إلى5 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5و 4 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 10 جنيهات للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20 و35 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 13  جنيها.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 13 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25
  • وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 8 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7.5 جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 6و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 10 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 14 و 24 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها
الطماطم البصل الخضراوات البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس أسعار الخضراوات سوق العبور اسعار الفاكهة سوق العبور

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