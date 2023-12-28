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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان يقبل شعار الزمالك قبل الأهلي.. أسامة حسن يوجه رسالة نارية لإينو

إينو
إينو

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الكابتن أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، والكابتن معتز إينو، وذلك بسبب حديث الأول عن أن إمام عاشور غاضب بعد الرحيل من الزمالك، وأن إمام عاشور زملكاوي.

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ورد الكابتن معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق، وهو رافض لـ كلام أسامة حسن، وقال: "فعلا إمام عاشور غاضب.. ولما بيخرج ويقول إنه وصل ـ العالمية، وإنه حصل على ميداليا ثالث العالم، ورد فعله بعد مباراة سيراميكا، كل ده بيأكد إنه غاضب خالص".


وأكد الكابتن أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، أن “كل لاعب حر في اختياراته، وأن لاعب الكرة يبحث عن مصلحته فقط، وأن الكثير يتحدث عن انتقال إمام عاشور لـ الأهلي، ويتحدث بطريقة هجومية”.

وقال نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك نجوما كبارا لعبوا في الزمالك، وكانوا يقبلون الشعار، وبعد الانتقال لـ الأهلي أيضًا يقبلون شعار الأهلي.

وأضاف: “هؤلاء النجوم معروفون، ورفضت ذكر الاسم" ولكن المذيع قال لـ أسامة حسن: "تقصد معتز إينو، لاعب الزمالك والأهلي، فعندما كان في الزمالك كان يقبل شعار نادي الزمالك، وبعد الانتقال لـ الأهلي أصبح يقبل شعار النادي الأهلي”.

ودخل الكابتن أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، في حالة ضحك على الهواء، وهو ما أكد الكلام.
 

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